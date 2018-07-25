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Коллега об умершем актере Исакове: у него было амплуа бесконечного мальчика
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Коллега об умершем актере Исакове: у него было амплуа бесконечного мальчика 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Актриса Государственного театра киноактера Наталья Тищенко поделилась воспоминаниями о совместной работе и дружбе с Александром Исаковым.
В беседе с RT она рассказала о ролях и амплуа актера, скончавшегося в больнице 24 июля. «Бесконечный мальчик, у него было амплуа мальчика. Все принцы, все нежные ранимые персонажи были его, они у него получались великолепно», —сказала актриса.
По словам Тищенко, Исаков был внимателен к работе и необычен в каждой роли. «Он был несколько манерный, и эта манерность его выделяла, потому что он был такой один. Он был аппетитный, в каждой роли выделялся конкретно», — сказала Тищенко, добавив, что артист никогда никого не подводил.
Александру Исакову было 39 лет, последние недели жизни он провел в больнице. Возможной причиной смерти его друзья называют врачебную ошибку.
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