Коллега об умершем актере Исакове: у него было амплуа бесконечного мальчика

В беседе с RT она рассказала о ролях и амплуа актера, скончавшегося в больнице 24 июля. «Бесконечный мальчик, у него было амплуа мальчика. Все принцы, все нежные ранимые персонажи были его, они у него получались великолепно», —сказала актриса.

По словам Тищенко, Исаков был внимателен к работе и необычен в каждой роли. «Он был несколько манерный, и эта манерность его выделяла, потому что он был такой один. Он был аппетитный, в каждой роли выделялся конкретно», — сказала Тищенко, добавив, что артист никогда никого не подводил.

Александру Исакову было 39 лет, последние недели жизни он провел в больнице. Возможной причиной смерти его друзья называют врачебную ошибку.