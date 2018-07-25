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что вы знаете о декабристах?
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что вы знаете о декабристах? 

RT на русском 13 минут назад
Фото: RT на русском
25 июля 1826 года на Сенатской площади казнили пятерых участников восстания декабристов. Масштаб предшествовавшего казни судебного разбирательства был огромен: следствием руководил лично император Николай I, он присутствовал на допросах и выносил приговоры. Всего по делу проходили 579 человек. Все они подверглись наказаниям разной степени суровости: от пожизненной ссылки до лишения дворянства, чинов и разжалования в солдаты. О событиях и героях тех лет рассказывали на уроках истории, писали книги и снимали фильмы. А помните ли вы историю декабристов?
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