Начались съемки фильма «Притяжение 2»

Продолжением съемки франшизы о вторжении инопланетного корабля будут заниматься компании Art Pictures Studio, "Водород", телеканал "Россия 1" и Национальная Медиа Группа.

В основу сценария ляжет история из первой части. Зрителям будут показаны события, которые произошли спустя три года после крушения космического корабля.

"После падения инопланетного корабля прошло три года. Катастрофа перевернула жизнь девушки из Чертанова и навсегда изменила наше представление о вселенной. Кажется, что это было самым большим испытанием для всех нас. Но человечество еще не знает, что очень скоро ему предстоит пережить новую встречу", — говорится в пресс-релизе.

Главные роли исполнят актеры из первой части блокбастера.

Фильм выйдет на экраны 26 декабря 2019 года. Первая картина увидела свет 26 января 2017 года и собрала в прокате 1 миллиард рублей кассовых сборов.