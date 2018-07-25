«Я себе нравлюсь»: 60-летняя Энди Макдауэлл впервые обнажилась на экране

Энди Макдауэлл (Andie Macdowell) можно смело отнести к женщинам без возраста. В свои 60 лет актриса по-прежнему удивляет своей неувядающей красотой. Звезда приняла участие в съемках смелого проекта «Любовь после любви» (Love after Love). В нем артистка впервые снялась в откровенных сценах.

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60 лет исполняется актрисе Энди МакДауэллЗвезда «Предмета красоты», «Дня сурка» и «Гудзонского ястреба», обладательница почетного «Сезара» отмечает юбилей. Она поделилась своими впечатлениями. По словам Энди, несмотря на то, что она обнажалась перед камерой, она не чувствовала дискомфорта или стеснения. Она призналась, что раньше ей не приходилось задумываться о том, какового это — играть в откровенных сценах, так как в них снимались дублеры.

Говоря о фильме, Макдауэлл открыла секрет, что в некоторых сценах она занимается любовью и полностью обнажена. «Получилось очень эмоционально», — рассказала актриса.

Звезда также призналась, что посмотрела эту драму уже три раза и результатом довольна. «Я себе в нем нравлюсь», — призналась Энди и добавила, что хочет сохранить красоту и здоровье как можно дольше, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Marie Claire

Сюжет фильма «Любовь после любви» повествует о женщине по имени Сюзанна, которая пытается обрести любовь после того, как овдовела. Главную роль сыграла Энди Макдауэлл, известная по таким картинам, как «Гудзонский ястреб», «День сурка», и «Четыре свадьбы и одни похороны».