Книга или фильм? Карен Шахназаров откроет выставку по «Анне Карениной»

Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова продолжает выставочный цикл «Лучшие книги, по которым сняты фильмы». Главная цель проекта — популяризация чтения в общественных пространствах через фотовыставки с интересными фактами о фильмах, снятых по мотивам книг великих авторов.

Книга или фильм? Книголюбы предпочитают сначала прочесть книгу, а уже затем смотреть её экранизацию. А некоторые киноманы не тратят время на чтение. Однако нельзя отрицать того факта, что читать куда интереснее, особенно если у вас богатое воображение. И очень часто экранизация книги, увы, не вызывает должного восторга у читателей. Но бывает и наоборот — когда фильм по книге превосходит ожидания даже самих авторов. Задача проекта — показать, что через кино можно возродить интерес к чтению. Книги и кино в нашей жизни постоянно взаимодействуют. В кинотеатрах и на телевидении показывают экранизации литературных произведений, снимаются фильмы о книгах, о писателях, а иногда наоборот, писатели создают художественные произведения о съемках фильмов или о жизни знаменитых актеров.

Проект «Лучшие книги, по которым сняты фильмы» направлен на привлечение внимания горожан на общественных пространствах к лучшим образцам экранизации, изучение истории создания художественного произведения и его киноверсии, стимулирование вдумчивого чтения классической и современной художественной литературы».

В рамках проекта с 27 июля по 31 августа 2018 года на московском Страстном бульваре пройдет выставка « Анна Каренина . Экранизации», подготовленная Библиотекой искусств им. А. П. Боголюбова совместно с Киноконцерном «Мосфильм» и Библиотекой-читальней им. И. С. Тургенева. В специальных экологичных деревянных арт-конструкциях на бульваре будет представлена экспозиция фотографий по мотивам кинокартин «Анна Каренина», с подлинными кадрами из фильмов выпуска 1967 года (режиссер Александр Зархи ) и 2016 года (режиссер Карен Шахназаров ), а также кадрами со съемочных площадок.

Церемония открытия выставки состоится в пятницу 27 июля 2018 года в 13 часов на Страстном бульваре, рядом с памятником В. С. Высоцкому. Выставку откроет Народный артист России, Председатель правления киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров.