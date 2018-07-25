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Книга или фильм? Карен Шахназаров откроет выставку по «Анне Карениной»
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Книга или фильм? Карен Шахназаров откроет выставку по «Анне Карениной» 

Мир24 35 минут назад
Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова продолжает выставочный цикл «Лучшие книги, по которым сняты фильмы». Главная цель проекта — популяризация чтения в общественных пространствах через фотовыставки с интересными фактами о фильмах, снятых по мотивам книг великих авторов.
Книга или фильм? Книголюбы предпочитают сначала прочесть книгу, а уже затем смотреть её экранизацию. А некоторые киноманы не тратят время на чтение. Однако нельзя отрицать того факта, что читать куда интереснее, особенно если у вас богатое воображение. И очень часто экранизация книги, увы, не вызывает должного восторга у читателей. Но бывает и наоборот — когда фильм по книге превосходит ожидания даже самих авторов. Задача проекта — показать, что через кино можно возродить интерес к чтению. Книги и кино в нашей жизни постоянно взаимодействуют. В кинотеатрах и на телевидении показывают экранизации литературных произведений, снимаются фильмы о книгах, о писателях, а иногда наоборот, писатели создают художественные произведения о съемках фильмов или о жизни знаменитых актеров.
Проект «Лучшие книги, по которым сняты фильмы» направлен на привлечение внимания горожан на общественных пространствах к лучшим образцам экранизации, изучение истории создания художественного произведения и его киноверсии, стимулирование вдумчивого чтения классической и современной художественной литературы».
В рамках проекта с 27 июля по 31 августа 2018 года на московском Страстном бульваре пройдет выставка «Анна Каренина. Экранизации», подготовленная Библиотекой искусств им. А. П. Боголюбова совместно с Киноконцерном «Мосфильм» и Библиотекой-читальней им. И. С. Тургенева. В специальных экологичных деревянных арт-конструкциях на бульваре будет представлена экспозиция фотографий по мотивам кинокартин «Анна Каренина», с подлинными кадрами из фильмов выпуска 1967 года (режиссер Александр Зархи) и 2016 года (режиссер Карен Шахназаров), а также кадрами со съемочных площадок.
Церемония открытия выставки состоится в пятницу 27 июля 2018 года в 13 часов на Страстном бульваре, рядом с памятником В. С. Высоцкому. Выставку откроет Народный артист России, Председатель правления киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров.
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