Кинопремьеры недели: новая «Миссия невыполнима» и мелодрама Кешиша

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости . Очередная часть франшизы с Томом Крузом «Миссия невыполнима: последствия», мелодрама от обладателя Пальмовой ветви Абделатифа Кешиша «Мектуб, моя любовь», российская драма «Свидетели» и вторая часть про приключения мальчика и собаки «Белль и Себастьян» выходят на российские экраны на этой неделе.

Миссия невыполнима: последствия

Фильм оставил зарубежных критиков в неописуемом восторге, а некоторые успели окрестить его главным боевиком года.

Мектуб, моя любовь

Новый фильм от обладателя «Золотой пальмовой ветви» Абделатифа Кешиша. Картина рассказывает о студенте-медике Амине, который бросает учебу и возвращается из Парижа в родной городок на юге Франции. Там все заняты только купанием в море, танцами до утра, едой, любовью и разговорами о ней. Жаркое и сладкое лето, наполненное солнечным светом, морскими брызгами и прекрасными юными телами, тянется как бесконечные каникулы, в которых героям хочется остаться навсегда. Критики считают, что после своего невероятно успешного фильма «Жизнь Адель» Кешиш потерял хватку, и ему так и не удалось заполнить красивую картинку хоть каким-нибудь содержанием.

Свидетели

Российский режиссер после трех короткометражек об узниках концлагерей в рамках альманаха «Свидетели» облекает их в полнометражную форму. Действие фильма «Свидетели» разворачивается в середине ХХ века, в основу сюжета заложена тема поиска родственников, корней, поиска самого себя.

"В картине неожиданным и замысловатым образом переплетены судьбы людей, столкнувшихся с великой трагедией, оказавшихся в концентрационном лагере. Яркий диссонанс между счастливой жизнью, молодостью, любовью и страшным лицом войны, так неожиданно и резко ворвавшейся в мир героев ленты, позволяет полностью погрузиться в историю. Несмотря на трагизм событий, тема любви собирает воедино все сюжетные линии, и заставляет сопереживать героям", — рассказывают создатели фильма.

Белль и Себастьян: приключения продолжаются

Во второй части приключений мальчика Себастьяна и его лучшего друга, пиренейской горной собаки Белль в небольшой французский городок Сен-Мартан на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолет, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины.