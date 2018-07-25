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Глеб Никитин примет участие в церемонии закрытия фестиваля «Горький fest»
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Глеб Никитин примет участие в церемонии закрытия фестиваля «Горький fest» 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Кирилла МАРТЫНОВАГлеб Никитин примет участие в церемонии закрытия фестиваля «Горький fest»26 июля глава Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в торжественной церемонии закрытия II Всероссийского кинофестиваля нового российского кино «Горький fest».
В этом году в конкурсной программе принимали участие лучшие полнометражные и короткометражные новинки российского кино. В рамках внеконкурсной программы зрители смогли посмотреть фильмы, которые, в том числе, снимались в Нижнем Новгороде в последнее десятилетие.
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