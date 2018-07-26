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У сериала «Секс в большом городе» может появиться новое продолжение
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У сериала «Секс в большом городе» может появиться новое продолжение 

Собака.ru 47 минут назад
Фото: Собака.ru
Продюсер и сценарист сериала «Секс в большом городе» Даррен Стар рассказал о возможном третьем полнометражном фильме о Кэрри Бредшоу и ее подругах. Однако сложности заключаются в том, что актриса Синтия Никсон, исполнившая роль Миранды Хоббс занимается своей политической карьерой (она решила баллотироваться на губернатора штата Нью-Йорк), а Ким Кэтролл, воплотившая на экране образ Саманты Джонс высказалась о том, что не заинтересована в дальнейших съемках в проекте. Между Кэтролл и исполнительницей главной роли Сарой Джессикой-Паркер также весьма натянутые отношения, которые могут помешать производству ленты. Тем не менее, Даррен Стар не торопиться и даже готов подождать, пока Синтия Никсон станет политиком. «Давайте подождем, когда она станет губернатором, тогда можно будет говорить о том, как работать дальше. Разве политикам не нужен перерыв или что-то в этом духе? Оторваться на время от управления таким прекрасным городом, как Нью-Йорк, и сняться в фильме? Никогда не знаешь, как все сложится!», — рассказал продюсер.
Напомним, после окончания сериала, в 2008 году в кинотеатрах вышел первый полнометражный фильм, а в 2010 вторая часть. 6 июня 2018 года исполнилось ровно 20 лет первому эпизоду телешоу. Отдельного внимания заслуживает стиль четырех героинь: Саманты Джонс, Керри Бредшоу, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс. Стилист сериала — Патриция Филд, прославилась не меньше актрис, которых она одевала. За свою работу в шоу она пять раз номинировалась на «Эмми». В этом материале мы вспоминаем самые модные моменты в сериале.
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