Ещё
В США выходит на экраны голливудский триллер с участием двух россиянок
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В США выходит на экраны голливудский триллер с участием двух россиянок 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьера голливудского триллера Мэтти Беккермана «Сообщество» (The Row), в котором снялись две россиянки — певица и актриса из Владивостока Натали Юра и уроженка Перми, модель Таня Митюшина, пройдет в среду вечером в Лос-Анджелесе, в мировой прокат фильм выходит 27 июля.
Триллер рассказывает о жестоких ритуалах приема в закрытое студенческое объединение — «сестринство» — в одном из отдаленных американских кампусов.
"Картина будет интересна той зрительской аудитории, на которую она рассчитана — молодежной. Все атрибуты сегодняшнего дня в фильме присутствуют — блогеры, инстраграмеры, приложения для знакомств, на основе всего этого придумали захватывающий детективный сюжет", — рассказала РИА Новости Юра ("Три сестры" режиссера Юрия Грымова)
"Добро пожаловать, леди", — такими словами приглашает героиня Натали Юры первокурсниц к испытаниям, заканчивающимся гибелью для претенденток. Расследованием трагических обстоятельств занимается детектив, которого сыграл актер и многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Рэнди Кутюр.
По словам актрисы, это не первая ее работа с Кутюром, приключенческий триллер «Witch hunter (Охотник за ведьмами) с их участием появится на экранах в следующем году.
Митюшина в 2013 году снялась в эпизодической роли в комедии „Страсти Дон Жуана“ (Don Jon).
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей10
Дьявольски сексуальные кинозлодейки1
Ляпы в советских мультиках
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Зачем убили этих героев
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение