Gucci сняли короткометражку с оскароносной Фэй Данауэй и певицей Соко 

Gucci показали вторую рекламную кампанию за месяц — на этот раз в честь культовых сумок Sylvie. В ней снялись оскароносная актриса Фэй Данауэй, сыгравшая в фильме «Бонни и Клайд» и драме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта» с Джонни Деппом, а также французская певица Соко. 77-летняя Фэй — в роли светского тяжеловеса Лос-Анджелеса, а Соко — ее дочери, беззаветно мечтающей о маминой сумке Sylvie.
Автором кампейна стала модель и фотограф Петра Коллинз, ранее снявшаяся в ролике Gucci Bloom с Дакотой Джонсон. Она также работала над короткометражкой бренда в честь Элтона Джона, сделанной в стилистике 1970-х годов.