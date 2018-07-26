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Gucci сняли короткометражку с оскароносной Фэй Данауэй и певицей Соко
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Gucci сняли короткометражку с оскароносной Фэй Данауэй и певицей Соко 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Gucci показали вторую рекламную кампанию за месяц — на этот раз в честь культовых сумок Sylvie. В ней снялись оскароносная актриса Фэй Данауэй, сыгравшая в фильме «Бонни и Клайд» и драме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта» с Джонни Деппом, а также французская певица Соко. 77-летняя Фэй — в роли светского тяжеловеса Лос-Анджелеса, а Соко — ее дочери, беззаветно мечтающей о маминой сумке Sylvie.
Автором кампейна стала модель и фотограф Петра Коллинз, ранее снявшаяся в ролике Gucci Bloom с Дакотой Джонсон. Она также работала над короткометражкой бренда в честь Элтона Джона, сделанной в стилистике 1970-х годов.
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