Шер раскрыла главный секрет своей вечной молодости 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Как Шер удается выглядеть так хорошо? В эфире шоу Today актриса и певица постаралась раскрыть секрет своей вечной молодости. «Я не пью, не курю и не употребляю наркотики, — заверила она ведущую Кэти Ли Гиффорд. — И никогда ничего не делала из этого списка!» «Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь, если не считать шоколада, перед которым я не могу устоять. Вот и весь мой секрет!»

Несмотря на солидный возраст, Шер продолжает придерживаться здорового образа жизни и много работать. На красной дорожке церемонии Billboard Music Awards в 2017 году она признавалась, что стоит в планке по 5 минут в день! Кроме того, она занимается любимым делом, что тоже очень важно. Помимо премьеры Mamma Mia! 2, где Шер сыграла вместе с Мерил Стрип , сейчас певица занята подготовкой к новому концертному туру и премьере бродвейского мюзикла The Cher Show по сценарию Рика Элиса, который рассказывает о ее жизни и во время которого звучат 35 ее хитов, включая I Got You Babe.