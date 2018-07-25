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Шер раскрыла главный секрет своей вечной молодости
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Шер раскрыла главный секрет своей вечной молодости 

Sunmag 33 минуты назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В мюзикле Mamma Mia! 2 Шер сыграла второстепенную роль (роль бабушки героини Аманды Сейфрид), но на премьере фильма в Лондоне все внимание было приковано только к ней! Еще бы, ведь актриса находится в превосходной форме: в 72 года она выглядит лет на 30 моложе и до сих пор носит прозрачные топы!
Как Шер удается выглядеть так хорошо? В эфире шоу Today актриса и певица постаралась раскрыть секрет своей вечной молодости. «Я не пью, не курю и не употребляю наркотики, — заверила она ведущую Кэти Ли Гиффорд. — И никогда ничего не делала из этого списка!» «Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь, если не считать шоколада, перед которым я не могу устоять. Вот и весь мой секрет!»
Несмотря на солидный возраст, Шер продолжает придерживаться здорового образа жизни и много работать. На красной дорожке церемонии Billboard Music Awards в 2017 году она признавалась, что стоит в планке по 5 минут в день! Кроме того, она занимается любимым делом, что тоже очень важно. Помимо премьеры Mamma Mia! 2, где Шер сыграла вместе с Мерил Стрип, сейчас певица занята подготовкой к новому концертному туру и премьере бродвейского мюзикла The Cher Show по сценарию Рика Элиса, который рассказывает о ее жизни и во время которого звучат 35 ее хитов, включая I Got You Babe.
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