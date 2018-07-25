Тайно стершего 22 тысячи твитов режиссера «Звездных войн» записали в педофилы

В Twitter началась травля режиссера Райана Джонсона , ранее глобально зачистившего свой аккаунт в соцсети без объяснения причин. Интернет-пользователи потребовали от кинематографиста комментарии и стали сами рассуждать, что могло быть в удаленных постах.

В комментариях к одному из уцелевших твитов Джонсона пользователи, в частности, предположили, что режиссер, как и Джеймс Ганн , писал что-то, связанное с педофилией.

«Не хочешь, чтобы тебя уволили, как Джеймса Ганна? Просто думай, прежде чем пишешь что-либо, твит ли это, или новый сценарий «Звездных войн». Долбанный идиот», — написал @czerwonyfender.

Некоторые комментаторы потребовали от режиссера удалить снятый им восьмой эпизод «Звездных войн», получивший название «Последние джедаи».