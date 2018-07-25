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Тайно стершего 22 тысячи твитов режиссера «Звездных войн» записали в педофилы
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Тайно стершего 22 тысячи твитов режиссера «Звездных войн» записали в педофилы 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Twitter началась травля режиссера Райана Джонсона, ранее глобально зачистившего свой аккаунт в соцсети без объяснения причин. Интернет-пользователи потребовали от кинематографиста комментарии и стали сами рассуждать, что могло быть в удаленных постах.
В комментариях к одному из уцелевших твитов Джонсона пользователи, в частности, предположили, что режиссер, как и Джеймс Ганн, писал что-то, связанное с педофилией.
«Не хочешь, чтобы тебя уволили, как Джеймса Ганна? Просто думай, прежде чем пишешь что-либо, твит ли это, или новый сценарий «Звездных войн». Долбанный идиот», — написал @czerwonyfender.
Некоторые комментаторы потребовали от режиссера удалить снятый им восьмой эпизод «Звездных войн», получивший название «Последние джедаи».
24 июля сообщалось, что сценарист, создатель мультсериала «Рик и Морти» и сериала «Сообщество» Дэн Хармон удалил свою страницу в Twitter из-за скетча 2009 года, в котором он сыграл педофила. Видео всплыло на фоне скандала с Ганном. Режиссера уволила киностудия Walt Disney, для которой он должен был работать над третьей частью фантастического боевика «Стражи Галактики». Увольнение произошло из-за скандала с провокационными постами о педофилии и изнасилованиях, которые он публиковал в соцсетях примерно с 2008 по 2011 год.
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