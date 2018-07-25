«Как в самом ужасном фильме»: на пороге Ревун со скалы сорвался автомобиль

Сегодня отдыхающие на пороге Ревун, что недалеко от Каменска-Уральского, заметили машину, сорвавшуюся со скалы.

— Это было, как в самом ужасном фильме, — говорят очевидцы. — К счастью, никто не пострадал: в машине никого не было. Не поставили, видимо, на ручник, и она с горы покатилась, причем скорость хорошая была, разогналась жутко. Уже вечер, а ее все еще не знают, как достать. Называется «приехали пофоткаться», жалко. Страшно было и детям и взрослым, когда видели, как летит авто.

Еще один очевидец рассказал, что машину столкнули специально, чтобы сделать селфи.