HBO запустила производство фильма по сериалу «Дэдвуд»

Один из руководителей HBO Кейси Блойс сообщил, что компания официально начала работу над полнометражным фильмом «Дэдвуд». Съёмки стартуют в этом октябре, а премьера состоится весной 2019 года. Впрочем, Блойс уточнил, что эти даты не окончательны и могут измениться.

Это был настоящий логистический кошмар — соединить расписания всех актёров. И всё же фильму дан зелёный свет.

Кейси Блойс

Кроме того, Кейси Блойс рассказал, что премьера финального сезона «Игры престолов» состоится в первой половине 2019 года.