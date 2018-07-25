Где белокурые локоны? Блейк Лайвли шокировала новым образом

30-летняя Блейк Лайвли преобразилась до неузнаваемости.

Сложно поверить, но эта короткостриженная брюнетка в черном балахоне over-size — актриса Блейк Лайвли. Знаменитую Блондинку почти невозможно узнать в новом образе. На радикальную смену имиджа звезда решилась ради роли в новом фильме «Секция ритма».

По сюжету картины героиня Блейк Лайвли теряет семью в автокатастрофе. Известно, что вместе с ней главную роль в фильме также исполнит британский актер Джуд Лоу

А как тебе новый образ звезды?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, EastNews