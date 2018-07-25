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Где белокурые локоны? Блейк Лайвли шокировала новым образом
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Где белокурые локоны? Блейк Лайвли шокировала новым образом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя Блейк Лайвли преобразилась до неузнаваемости.
Сложно поверить, но эта короткостриженная брюнетка в черном балахоне over-size — актриса Блейк Лайвли. Знаменитую Блондинку почти невозможно узнать в новом образе. На радикальную смену имиджа звезда решилась ради роли в новом фильме «Секция ритма».
По сюжету картины героиня Блейк Лайвли теряет семью в автокатастрофе. Известно, что вместе с ней главную роль в фильме также исполнит британский актер Джуд Лоу.
А как тебе новый образ звезды?
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Фото:Instagram, EastNews
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