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Фото: Эмили Блант приступила к съемкам в фильме «Круиз по джунглям»
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Фото: Эмили Блант приступила к съемкам в фильме «Круиз по джунглям» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Голливуд неоднократно доказывал нам, что фильм можно снять «по мотивам» чего угодно (хотя, как показал опыт анимационной ленты «Эмоджи», не всегда это получается удачно). Студия Disney в качестве такого «чего угодно» вновь выбрала один из аттракционов Диснейленда, набрав звездный каст — Эмили Блант сфотографировали на съемочной площадке фильма «Круиз по джунглям».
«Круиз по джунглям», как до него серия «Пираты Карибского моря», будет снят «по мотивам» одноименного аттракциона в Диснейленде и будет представлять собой приключенческий фильм с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. В кинотеатрах картина появится 10 октября 2019 года, в режиссерском кресле — Хауме Кольет-Серра, создатель многочисленных боевиков с Лиамом Нисоном.
попкорнnews
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