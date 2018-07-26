Ещё
Доминик Купер в фотосессии для Attitude
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Доминик Купер в фотосессии для Attitude 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Доминик Купер по случаю премьеры сиквела «Mamma Mia!» снялся в фотосете для издания Attitude, в интервью поговорив на одну из самых актуальных для подавляющего большинства британских актеров тем — кастинг нового Джеймса Бонда после ухода Дэниэла Крэйга.
Очень многих британских актеров, соответствующих «возрастному цензу», в интервью регулярно спрашивают, хотели бы они сыграть Джеймса Бонда. Вот и Доминик Купер подобного вопроса не избежал, ожидаемо ответив, что для него роль агента 007 была бы «настоящей честью».
Интересно, что Доминик Купер с «исходным материалом» знаком лучше прочих — в 2014 году в одном из проектов BBC он сыграл создателя «Бондианы», писателя Яна Флеминга. «Это потрясающий персонаж», говорит Купер. «Мне посчастливилось играть Яна Флеминга, и я очень многое узнал о нем самом, о том, как он относился к созданному им герою, что о нем думал».
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
«Все переврали»: 10 исторических фильмов, исказивших реальные исторические факты Видео: Сара Полсон снялась в новой рекламной кампании Prada Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой, Сара Полсон в долгожданном первом трейлере фильма «Стекло»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Самые яркие девушки фестивалей12
Ляпы в советских мультиках14
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Начались съемки фильма «Притяжение 2»
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение