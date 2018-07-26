Доминик Купер в фотосессии для Attitude 

Доминик Купер по случаю премьеры сиквела «Mamma Mia!» снялся в фотосете для издания Attitude, в интервью поговорив на одну из самых актуальных для подавляющего большинства британских актеров тем — кастинг нового Джеймса Бонда после ухода Дэниэла Крэйга.
Очень многих британских актеров, соответствующих «возрастному цензу», в интервью регулярно спрашивают, хотели бы они сыграть Джеймса Бонда. Вот и Доминик Купер подобного вопроса не избежал, ожидаемо ответив, что для него роль агента 007 была бы «настоящей честью».
Интересно, что Доминик Купер с «исходным материалом» знаком лучше прочих — в 2014 году в одном из проектов BBC он сыграл создателя «Бондианы», писателя Яна Флеминга. «Это потрясающий персонаж», говорит Купер. «Мне посчастливилось играть Яна Флеминга, и я очень многое узнал о нем самом, о том, как он относился к созданному им герою, что о нем думал».
попкорнnews