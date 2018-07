Садист или гуру жанра: главные киношедевры Стэнли Кубрика

Фильмы выдающегося американского режиссера Стэнли Кубрика давно приобрели статус культовых и не первое десятилетие заставляют кинокритиков ломать голову над их разгадкой. Он умело жонглировал жанрами и одинаково блестяще снимал научную фантастику, ужасы, комедии и драмы. В 90-летнюю годовщину со дня рождения мастера-перфекциониста «МИР 24» вспоминает несколько его ключевых шедевров.

Поупражняться в жанре исторического блокбастера Кубрик смог в картине «Тропа славы», снятой незадолго до «Спартака». Но побить все возможные рекорды по сборам смогла только сага о легендарном гладиаторе. Фильм блестяще продемонстрировал, как можно переложить на язык кино наши школьные представления о древнеримских гладиаторских боях.

Срежиссировать эту картину Кубрику предложил исполнитель главной роли, голливудский продюсер Кирк Дуглас , которого потрясла работа Кубрика с «Тропой славы». Однако их творческий союз был недолгим, потому что оба то и дело вступали в словесные перепалки, которые мешали съемкам.

«Космическая Одиссея» (1968)

Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе и Джеймс Кэмерон. Федерико Феллини включил «Одиссею» в десятку своих любимых кинокартин, а Вуди Аллен признал, что Кубрик значительно превзошел его в мастерстве. Новаторство режиссера в создании зрелищных спецэффектов подтвердили также Ридли Скотт

Даже сейчас, в век компьютерных технологий, фильм продолжает завораживать нас интерьерами орбитальных станций и межпланетным космическим пространством. Нет сомнений: Кубрику удалось создать особую и ни на что не похожую Вселенную, где зритель за два часа совершает уникальное путешествие из каменного века в эру технологий.

Прежде чем приступить к съемкам, Кубрик дотошно опрашивал астрофизиков из NASA , а также философов и теологов о том, что они думают о внеземных цивилизациях. Записи этих разговоров мы можем услышать в самом начале фильма. Программисты из IBM рассказали Кубрику о своих новейших компьютерных разработках. Но этого материала оказалось мало, чтобы построить уникальный космический мир. Нужна была художественная основа.

Так Кубрик познакомился с писателем Артуром Кларком, которого на тот момент считали одним из самых эрудированных авторов научной фантастики. Кубрик прочел шесть его рассказов и выбрал один. Впрочем, в процессе работы съемочная группа сильно отошла от первоначального сценария, а после премьерного показа и вовсе вырезала восемь сцен.

«Заводной апельсин» (1971)

Ушат публичных обвинений в жестокости обрушился на Кубрика, как только он впервые показал публике историю о лондонском подростке-хулигане Алексе. Зритель был шокирован натуралистичностью сцен группового изнасилования и не видел в героях ничего человеческого.

В США фильм показывали с жесткими купюрами, а Великобритании и вовсе запретили вплоть до смерти Кубрика в 1998 году. Популярно представление о том, что решение о запрете картины британский суд сопроводил пометкой «зло как таковое», но на самом деле это было не так. После года проката режиссер сам изъял фильм из кинотеатров, поскольку в адрес его родственников и близких стали поступать угрозы. До советских киноэкранов фильм не дошел, потому что режиссер-скандалист переругался с организаторами ММКФ перед ожидаемой премьерой «Космической Одиссеи». Хотя имя Кубрика в СССР было на слуху.

May the Force Be With You О чем этот фильм? Главного героя фильма, лондонского подростка-хулигана Алекса ДеЛарджа отличает агрессивное поведение и любовь к классической музыке. Юный бунтарь вместе со своей бандой грабит банки и магазины, нападает на прохожих, калечит стариков. Между собой подростки общаются на вымышленном языке надсат, который основан на русской лексике. Вскоре один из сообщников подставляет Алекса, и он попадает в тюрьму. Ради выхода на свободу он соглашается на предложение правительства участвовать в экспериментальном лечении. Там Алекс сам становится жертвой и полностью разочаровывается в своем прошлом.

После съемок исполнитель главной роли Малькольм Макдауэлл погрузился в продолжительную депрессию и признался, что он будто бы побывал на войне. Режиссер по обыкновению держал съемочную группу в ежовых рукавицах. Макдауэллу, как несложно догадаться, досталось больше всех. Актер получил множество травм и едва не захлебнулся. Съемка эпизода в полицейском участке, где Алексу плюют в лицо, потребовала столько дублей, что у актера Обри Морриса кончилась слюна, и его подменил коллега. При этом снять «Заводной апельсин» Кубрику удалось за рекордный по его меркам срок — ровно через год после начала съемок фильм уже был в прокате.

Пожалуй, и сегодня экранизация романа английского писателя Энтони Берджесса не утратила репутации самой скандальной картины в карьере Кубрика.

«Сияние» (1980)

Тот редкий случай, когда происходящее на экране пугает до мурашек, хотя все до единой сцены сняты среди бела дня, да и убийство зритель видит лишь однажды. Одноименный роман Стивена Кинга считается довольно посредственным. Тем не менее, он стал хорошей художественной основой для особого фильма ужасов. Кубрику удалось преобразить кинговскую историю о поиске бессмертия в по-настоящему жуткий хоррор.

Режиссер считал, что актерам «Сияния» нужно постоянно пребывать во взвинченном состоянии. Поэтому каждый съемочный день он предпочитал начинать с обязательного просмотра «Головы-ластика» Дэвида Линча . Кто видел этот фильм, знает, что он замечательный, но смотреть его ежедневно вряд ли безопасно для психического здоровья. После съемок «Сияния» каждый актер признал, что это был самый тяжелый фильм в его карьере.

На роль гостиничного сторожа-убийцы режиссер пригласил Джека Николсона , который только что получил «Оскар» за блестящую актерскую игру в драме «Пролетая над гнездом кукушки». В одной из сцен с ним Кубрик до того стремился к идеальности, что сделал 127 дублей. Сцена с лифтами, из которых вырывается кровь, снимали в течение года. Это окончательно убедило самых отпетых скептиков в блистательном перфекционизме Кубрика.

«С широко закрытыми глазами» (1999)

Перед нами отношения супружеской пары, которая пережила период романтической идеализации. Отношения зашли в тупик, и только внешне кажется, что между супругами царит согласие и взаимопонимание. На самом деле у Элис и Билла есть свои тайные любовные увлечения, и чем больше они узнают о них, тем более болезненными становятся их отношения. Эту оборотную сторону семейной идиллии безумец Кубрик изучает предельно дотошно, несмотря на 13-летний перерыв в работе.

Сюжет последнего фильма Кубрик вынашивал почти 30 лет. На главные роли он пригласил Николь Кидман Тома Круза , которые на тот момент были в браке и вскоре после съемок расстались. Выбор актеров удивил коллег и приятелей режиссера, ведь он крайне редко сотрудничал с Голливудом. Но Кубрик решил, что фильм удастся снять, только если главные роли будет исполнять реальная семейная пара. Многие поклонники актеров после их разрыва винили Кубрика в том, что он подмешал в гармоничные отношения сложностей, которых у них не было.

«Кубрику пришлось очень долго уговаривать меня, иначе эти сцены мы бы не сняли», — призналась однажды Кидман журналу The Hollywood Reporter , говоря об обилии постельных сцен. По словам актрисы, Стэнли сумел найти к ней подход, поэтому эротическое содержание картины получилось удачным. «Он отлично ладил с женщинами, потому что воспитывает троих дочерей», — объяснила она.

Через четыре дня после окончания монтажа этого фильма Стенли Кубрик умер. Сегодня мы охотно беремся описывать суть его непростых картин, но одобрил бы визионер эти попытки? Вряд ли.

