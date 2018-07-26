В Новосибирске стартовала ретроспектива Стэнли Кубрика 

Зрители смогут увидеть 7 фильмов режиссера: «Тропы славы», «Доктор Стрейнджлав», «Заводной апельсин», «Барри Линдон», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка» и «С широко закрытыми глазами». «Самоучка, интеллектуал и перфекционист, чьи фильмы, часто отталкивающие зрителя своим содержанием, сняты настолько красиво, виртуозно и завораживающе, что стали настоящим брендом в мире „авторского“ кино», — отмечает пресс-служба кинотеатра «Победа». Ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения Стэнли Кубрика. Организаторами показов являются кинотеатр «Победа» и компания «Иноекино».