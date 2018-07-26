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«Балладу Бастера Скраггса» братьев Коэнов могут номинировать на «Оскар»
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«Балладу Бастера Скраггса» братьев Коэнов могут номинировать на «Оскар» 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фильм американских режиссеров Итана и Джоэла Коэнов «Баллада Бастера Скраггса», премьерный показ которого состоится на Венецианском кинофестивале, может быть включен в список фильмов-претендентов на премию «Оскар». Такое мнение высказал в среду журнал Variety, указав при этом, что кинофестиваль в Венеции, который пройдет с 29 августа по 8 сентября, «превратился в последние годы в событие, фактически знаменующее начало ежегодного сезона присуждения кинонаград».
В прошлом году, напомнил журнал, фильм «Баллада Бастера Скраггса» был заявлен компанией Netflix как сериал из шести фильмов об американском Диком Западе. «Мы всегда любили фильмы-антологии, объединенные общей темой, — приводит журнал словам братьев Коэнов (»Фарго", «Большой Лебовски», «Старикам тут не место»). — Создав антологию из нескольких серий вестернов, мы надеялись привлечь к работе над ними лучшие силы". В фильме снялись Тим Блейк Нельсон в роли ковбоя Бастера Скраггса, а также Лиам Нисон, Зое Казан и другие известные актеры.
Фильмы Итана и Джоэла Коэнов в общей сложности выдвигались на «Оскара» в 14 номинациях, напомнил Variety. Они удостоены этой награды за лучший сценарий к фильму «Фарго» (1996), а также за лучшую режиссерскую работу в фильме «Старикам тут не место» (2007).
Помимо «Баллады Бастера Скраггса», отметил журнал, на включение в список претендентов на «Оскар», возможно, будет претендовать фильм Дамьена Шазелла «Человек на Луне» (2018), который должен быть показан на открытии Венецианского кинофестиваля, а также фильм Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (2018), премьера которого состоится на кинофестивале в Торонто.
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