Ещё
Брайан Крэнстон высказался против возрождения сериала «Во все тяжкие»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Брайан Крэнстон высказался против возрождения сериала «Во все тяжкие» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
В последнее время известия о съемках ремейка или продолжения очередного популярного сериала прошлого появляются чуть ли не еженедельно, а вот поклонникам сериала «Во все тяжкие» таких известий ждать не стоит. Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон высказался против возрождения сериала.
В новом интервью актер сказал, что «очень гордится» тем, что у них в итоге получилось, но одновременно подчеркнул, что предпочел бы «не рисковать наследием» сериала, снимая его ремейк. «Мы очень гордимся нашим сериалом и „Лучше звоните Солу“. В некоторых случаях наилучший выбор — оставить что-то позади, если потом хочешь вспоминать об этом с гордостью. Но это была идеальная возможность, изменившая жизни нас всех», сказал Крэнстон.
Забвение «Во все тяжкие» и так не грозит: совсем скоро в эфире стартует уже четвертый по счету сезон спин-оффа, «Лучше звоните Солу», в котором то и дело появляются персонажи из оригинального сериала.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
«Все переврали»: 10 исторических фильмов, исказивших реальные исторические факты Видео: Сара Полсон снялась в новой рекламной кампании Prada Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой, Сара Полсон в долгожданном первом трейлере фильма «Стекло»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Самые яркие девушки фестивалей12
Ляпы в советских мультиках14
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Начались съемки фильма «Притяжение 2»
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение