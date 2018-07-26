Брайан Крэнстон высказался против возрождения сериала «Во все тяжкие»

В последнее время известия о съемках ремейка или продолжения очередного популярного сериала прошлого появляются чуть ли не еженедельно, а вот поклонникам сериала «Во все тяжкие» таких известий ждать не стоит. Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон высказался против возрождения сериала.

В новом интервью актер сказал, что «очень гордится» тем, что у них в итоге получилось, но одновременно подчеркнул, что предпочел бы «не рисковать наследием» сериала, снимая его ремейк. «Мы очень гордимся нашим сериалом и „Лучше звоните Солу“. В некоторых случаях наилучший выбор — оставить что-то позади, если потом хочешь вспоминать об этом с гордостью. Но это была идеальная возможность, изменившая жизни нас всех», сказал Крэнстон.

Забвение «Во все тяжкие» и так не грозит: совсем скоро в эфире стартует уже четвертый по счету сезон спин-оффа, «Лучше звоните Солу», в котором то и дело появляются персонажи из оригинального сериала.

попкорнnews