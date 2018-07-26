ГД рассмотрит в третьем чтении проект о показе на кинофестивалях фильмов без прокатного удостоверения

В четверг, 26 июля, депутаты Госдумы планируют рассмотреть в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, которым предлагается разрешить показ отечественных фильмов на проводимых в РФ международных кинофестивалях без прокатных удостоверений.

Согласно действующему законодательству такая норма распространяется исключительно на картины, ввезенные из-за рубежа для данного показа. При этом авторы документа отмечают, что это создает ряд проблем для представителей киносообщества.

«Под штрафные санкции попадают организаторы кинофестивалей, проводимых на территории Российской Федерации, поскольку прокатные удостоверения могут отсутствовать у фильмов не только зарубежного, но и у большинства фильмов отечественного производства. Как правило, фильмы, представляемые на кинофестивали, являются режиссерскими версиями и создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа», — уточняется в пояснительной записке.

В федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» предлагается внести изменения, согласно которым будет разрешен показ без прокатных удостоверений на кинофестивалях не только зарубежных, но и картин отечественного производства.

При этом отмечается, что демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна только на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале, включенном в перечень кинофестивалей, который имеет конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, общая продолжительность которого составляет не более 10 дней, при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более двух раз.

Помимо этого, документом предлагается установить, что прокатное удостоверение не будет требоваться при осуществлении показа любого фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению.

В случае принятии закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования.