Фильм Константина Фама «Свидетели» выходит прокат

Фильм Константина Фама «Свидетели» выходит в российский прокат

Военно-историческая драма "Свидетели" режиссера Константина Фама, состоящая из трех киноновелл, посвященных памяти жертв Холокоста, выходит в четверг в российский прокат, сообщили создатели картины.

"Можно сделать гораздо жестче кино — я постарался сделать его очень сдержанно. Обувь, собака, скрипка, которые не могут ничего рассказать (предметы, которые участвуют в развитии сюжета фильма — прим. ТАСС ), — это немые свидетели этой трагедии", — сказал режиссер.

Лента состоит из трех историй — "Туфельки", "Брут" и "Скрипка", объединенных общей концепцией, действие фильма "Свидетели" разворачивается в середине ХХ века. Идея создания ленты возникла в мемориальном комплексе в Освенциме около витрины с тысячами пар обуви погибших в концлагере узников.

Актер Владимир Кошевой рассказал о своем герое — талантливом еврейском дирижере, оказавшимся в концентрационном лагере. "В моей роли есть все — и бесшабашность, и романтизм, и наивность, и нелепость, и надежда на то, что можно что-то исправить, и талант, и трагедия", — сказал он.

По мнению продюсера картины Егора Одинцова, в мире появилась тенденция снимать фильмы на тему Холокоста. "Есть тенденция, которая идет с Запада на Восток. Тенденция осмысления отношения страны или общества к тематике Холокоста часто реализуется съемкой сразу нескольких фильмов на эту тему, снимаемых в один период в одной стране. Россия продолжает эту тенденцию осмысления на уровне кинематографа", — сказал он.

Международное признание

Картина получила награды на разных конкурсах и фестивалях — Angel Films Award на Международном кинофестивале в Монако в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший продюсер", "Лучшая оригинальная музыка", "Лучшая работа оператора", гран-при Video Festival Imperia (Италия), фильм приглашен в коллекцию мемориала Яд ва-Шем (Израиль), KONIK (Россия, Москва) — приз за "вклад в развитие короткометражного кино в России", The Nevada International Film Festival (США) — "Платиновая награда" за "Лучший экспериментальный фильм". Новеллы "Туфельки" и "Скрипка" также были номинированы на премию "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".