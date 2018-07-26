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Фильм Константина Фама «Свидетели» выходит в российский прокат
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Фильм Константина Фама «Свидетели» выходит в российский прокат 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Военно-историческая драма «Свидетели» режиссера Константина Фама, состоящая из трех киноновелл, посвященных памяти жертв Холокоста, выходит в четверг в российский прокат, сообщили создатели картины.
"Можно сделать гораздо жестче кино — я постарался сделать его очень сдержанно. Обувь, собака, скрипка, которые не могут ничего рассказать (предметы, которые участвуют в развитии сюжета фильма — прим. ТАСС), — это немые свидетели этой трагедии", — сказал режиссер.
Лента состоит из трех историй — «Туфельки», «Брут» и «Скрипка», объединенных общей концепцией, действие фильма «Свидетели» разворачивается в середине ХХ века. Идея создания ленты возникла в мемориальном комплексе в Освенциме около витрины с тысячами пар обуви погибших в концлагере узников.
Главные роли исполнили Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Анна Чурина, Маруся Зыкова, Анжелика Каширина, Вячеслав Чепурченко, Маша Кинг. Съемки фильма проходили в Москве, Нью-Йорке, Праге, Бухаресте, Иерусалиме и Бресте. Над проектом работала большая международная команда на протяжении почти семи лет.
Актер Владимир Кошевой рассказал о своем герое — талантливом еврейском дирижере, оказавшимся в концентрационном лагере. «В моей роли есть все — и бесшабашность, и романтизм, и наивность, и нелепость, и надежда на то, что можно что-то исправить, и талант, и трагедия», — сказал он.
По мнению продюсера картины Егора Одинцова, в мире появилась тенденция снимать фильмы на тему Холокоста. «Есть тенденция, которая идет с Запада на Восток. Тенденция осмысления отношения страны или общества к тематике Холокоста часто реализуется съемкой сразу нескольких фильмов на эту тему, снимаемых в один период в одной стране. Россия продолжает эту тенденцию осмысления на уровне кинематографа», — сказал он.
Международное признание
Картина получила награды на разных конкурсах и фестивалях — Angel Films Award на Международном кинофестивале в Монако в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший продюсер», «Лучшая оригинальная музыка», «Лучшая работа оператора», гран-при Video Festival Imperia (Италия), фильм приглашен в коллекцию мемориала Яд ва-Шем (Израиль), KONIK (Россия, Москва) — приз за «вклад в развитие короткометражного кино в России», The Nevada International Film Festival (США) — «Платиновая награда» за «Лучший экспериментальный фильм». Новеллы «Туфельки» и «Скрипка» также были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».
Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино, Федерации еврейских общин России, благотворительного фонда Российского еврейского конгресса и Центра документального кино.
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