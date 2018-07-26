На что мальчик-актер из фильма «Офицеры» променял карьеру в кино

Несмотря на то, что дата премьеры была выбрана не очень удачно, в разгар сезона летних отпусков, картина стала невероятно популярна и оказалась лидером кинопроката по итогам года. Рассказывали, что после выхода фильма «Офицеры» конкурс в военные вузы увеличился в несколько раз. Исполнителей главных ролей — Василия Ланового Георгия Юматова — в военных гарнизонах стали принимать как своих. Но если о судьбе актеров, сыгравших взрослых героев картины, зрителям практически все известно, то о юном актере Андрее Громове , сыгравшем суворовца Ванечку, долгие годы никто ничего не знал. Как сложилась жизнь мальчика и почему он перестал сниматься в кино, выясняет Teleprogramma.pro. Есть такая профессия — Родину защищать Василий Лановой и Андрей Громов в фильме «Офицеры». Кадр из фильма

больше по теме

больше по теме

Василий Лановой и Георгий Юматов: история дружбы великих советских актёровОдной из самых ярких совместных работ артистов стала культовая картина режиссёра Владимира Рогового «Офицеры». Ланового и Юматова объединяло не только искусство, но и крепкая мужская дружба в реальной жизни. На роль Ивана Вараввы также пробовались несколько десятков известных актеров. Роговому больше всего понравился Олег Ефремов , но тот был занят в другой картине. В итоге роль досталась Василию Лановому. Как впоследствии рассказывал актер, он долго колебался, считал, что это не его роль, так как не мог понять своего героя. На роль самого младшего героя картины, суворовца Ванечки, выбрали московского школьника Андрея Громова.

Сцены с его участием снимали одними из первых, летом: мальчика старались освободить к началу учебного года. А маленького актера для эпизодов, где Ваня совсем крохотный, нашли только в Доме малютки. В жизни Володи Селиванова фильм «Офицеры» сыграл судьбоносную роль. Мать отказалась от мальчика после рождения, пойдя на поводу у мужа. А увидев его в кино, забрала сына из Дома малютки (ее брак к тому моменту уже распался).

Володе Селиванову, сыгравшему Ваню Трофимова в младенчестве, фильм помог вновь обрести семью. Кадр из фильма Сначала страшно, а потом смешно Десятилетний паренек Андрюша Громов был обычным московским школьником. В кино он попал случайно. Когда учился во втором классе, в школу пришли помощники режиссера Ильи Фрэза, искавшего исполнителя главной детской роли в новом фильме «Приключения желтого чемоданчика». Они отобрали нескольких ребят, включая Громова.

В назначенный день мальчик вместе с мамой приехал на киностудию имени Горького. Как впоследствии вспоминал Андрей, тогда, увидев огромную очередь, как в поликлинике, а потом попав в кабинет, в котором за столом сидели два серьезных дяди-режиссера, он очень испугался. Когда его попросили что-нибудь почитать, он от неожиданности и страха забыл все стихи и басни, вспомнилось лишь: «Робин-бобин-барабек, скушал сорок человек…» К его удивлению, режиссеры попросили повторить — так, чтобы сначала стало страшно, а потом смешно. На этом первая проба закончилась.

Через некоторое время родителям Андрея позвонили и позвали их сына на фотопробы. Затем настал черед кинопроб, и, наконец, стало известно, что худсовет утвердил Громова на главную роль. Какие у него были конкуренты — неизвестно. Есть версия, что в пользу Андрея сыграли не только его способности, но и забавные оттопыренные уши.

Кадр из фильма «Приключения желтого чемоданчика»

Партнерами Громова по съемкам стали Татьяна Пельтцер Евгений Лебедев . Фильм еще не вышел в прокат, а его уже пригласили сниматься в новой картине, короткометражке «Валерка, Рэмка+». А на роль в «Офицерах» мальчика и вовсе пригласили без проб — Роговой видел его на съемках «Приключений желтого чемоданчика». Настоящий суворовец Фильм снимался по заказу Министерства обороны , поэтому ошибиться с выбором актеров, даже маленьких, режиссер не имел права. Но Андрей Громов его не подвел. Он сыграл суворовца Ваню так убедительно, что после премьеры «Офицеров» многие зрители думали, что юный актер действительно учится в Суворовском училище. Во время съемок эпизода в зоопарке мальчик чуть не пострадал — решетку, через которую Ваня смотрел на бегемота, не закрепили, ее держали своим весом актеры из массовки. Когда сцену отсняли, они отошли, а Андрей замешкался, и решетка начала падать на него. К счастью, он успел отскочить.

Андрей Громов в фильме «Офицеры». Кадр из фильма

После выхода «Офицеров» Андрюша Громов стал настоящей звездой школы. Все были уверены, что его ждет отличная кинокарьера. Однако актерство имело и побочную сторону — из-за постоянных съемок он почти запустил учебу. Успех не вскружил мальчику голову. И когда ему пришлось выбирать между учебой и кино, он выбрал учебу. Рассказывали, что отчасти на это решение повлияла услышанная им однажды беседа Ланового и Юматова: они обсуждали превратности актерской профессии и то, как многое в судьбах актеров зависит от случая. Из актеров — в дипломаты Звезда «Офицеров» Андрей Громов вырос и стал дипломатом. Фото: кадр Youtube

Леонид Слуцкий и Андрей Громов. Источник: соцсети

У Андрея Юрьевича двое детей, сын и дочь. Сын, тоже Андрей, пошел по стопам отца. Говорят, что супруга Громова о его актерском прошлом узнала только когда он сам ей рассказал об этом. В июне звезде «Офицеров» исполнилось 59 лет. Но узнать сегодня в импозантном седом мужчине в строгих очках суворовца Ванечку достаточно сложно.