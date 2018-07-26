На Митинском кладбище в Москве пройдет прощание с актером Исаковым

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости . Прощание с актером театра и кино Александром Исаковым , который скончался после болезни на 40-м году жизни, пройдет на Митинском кладбище в Москве, сообщили в государственном театре киноактера.

"Государственный театр киноактёра выражает глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и поклонникам артиста Александра Исакова, который скоропостижно скончался 23 июля 2018 года на 40-м году жизни", — говорится в сообщении.

Как уточнили в театре, прощание и отпевание состоится в четверг 26 июля в 11.30 во 2 зале Митинского крематория Митинского кладбища.

Отмечается, что Исаков с 2004 года был занят в самых популярных постановках театра, среди которых — «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Мера за меру», «Волшебная туфелька Золушки» и многих других.

В театре также подчеркнули, что наряду с работой в театре Исаков снимался в кино и сыграл в таких популярных фильмах и сериалах, как «Холостяки», «Моя любовь», «Одним ударом», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Безмолвный свидетель» и «Дежурный ангел».