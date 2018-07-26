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7 фильмов о женщинах, которые изменили мир к лучшему
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7 фильмов о женщинах, которые изменили мир к лучшему 

Fraufluger.ru 43 минуты назад
Фото: Fraufluger.ru
Они могут одержать победу в войне, занять папский престол, установить демократию и стать лидером целой страны. В нашей подборке фильмы о женщинах, которые оставили после себя след в истории и политике.7 фильмов о женщинах, которые изменили мир к лучшемуИоанна — женщина на папском престоле (2009)
Фильм — киноадаптация
старинной легенды католического мира о папессе Иоанне, которая занимала папский
престол под мужским обличием. Иоанна родилась в семье обычного деревенского
священника в день, когда умер Карл Великий. Вопреки законам того времени и  благодаря своему уму, смогла получить образование и сесть на престол, который
занимали только мужчины. Золотой век (2007) Королева Елизавета I, последняя представительница династии Тюдоров, вступила на  престол в возрасте 25 лет и полностью посвятила свою жизнь Англии. Фильм
рассказывает непростую историю выбора, перед которым оказалась
Елизавета. С одной стороны её поглотила судьба своей страны, чья свобода
находилась под угрозой Испании. С другой стороны, Елизавета увлечена авантюристом и путешественником Уолтером Рэли, чей образ жизни, убеждает
её в отрицательности её выбора и решении «выйти замуж за Англию». Мария — королева Шотландии (2013) Биографическая драма о вечной
сопернице Елизаветы I,
Марии Стюарт. С рождения Мария была королевой Шотландии, после замужества стала
королевой Франции и считалась претенденткой на английский престол. Она потеряла
три страны, долгое время провела в заточении и закончила свою жизнь на  гильотине. Екатерина Великая (1996) Фильм является плодом совместной работы
Австрии и США, но рассказывает о русской императрице Екатерине Великой. Это  фильм о немецкой принцессе, которая была заперта в браке по расчету, но  показала себя как настоящий стратег и искусный политик. Совершив переворот в  стране, в ходе которого погиб её муж император Петр III, Екатерина заняла престол и стала
императрицей. Леди (2011) История любви на фоне политической борьбы за демократию
в Бирме. Фильм-биография Аун Сан Су Чжи,
женщины, которая продолжила дело своего отца и не смотря на все трудности изменила
политической режим Бирмы и была удостоена Нобелевской премии мира, потеряв при  этом своего мужа. Эвита (1996) Картина снята в необычном для политической биографии жанре мюзикла
с королевой поп-музыки Мадонной в главной роли. Это история Эвы Дуарте, жены президента
Аргентины Хуана Перона. Эва одна из самых неоднозначных и самых ярких фигур в  истории страны. С одной стороны, Эва активно помогала беднейшим слоям
населения, щедро одаривая их деньгами, и смогла стать духовным лидером нации. С  другой, как отмечают многие исследователи, она во многом поспособствовала своему
мужу в установлении диктаторского режима и тирании. Железная леди (2011) «Железная леди» — драма о премьер-министре Великобритании
Маргарет Тэтчер. Повествования ведется в наши дни, когда Маргарет, находясь уже  в преклонном возрасте борется с деменцией и призраками прошлого в лице её  умершего мужа. Во флэшбеках показывается политическая карьера Тэтчер, её кардинальная
смена имиджа, политические реформы и отставка в 1990 году.
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