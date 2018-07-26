7 фильмов о женщинах, которые изменили мир к лучшему

Они могут одержать победу в войне, занять папский престол, установить демократию и стать лидером целой страны. В нашей подборке фильмы о женщинах, которые оставили после себя след в истории и политике.7 фильмов о женщинах, которые изменили мир к лучшемуИоанна — женщина на папском престоле (2009)

Фильм — киноадаптация

старинной легенды католического мира о папессе Иоанне, которая занимала папский

престол под мужским обличием. Иоанна родилась в семье обычного деревенского

священника в день, когда умер Карл Великий . Вопреки законам того времени и благодаря своему уму, смогла получить образование и сесть на престол, который

занимали только мужчины. Золотой век (2007) Королева Елизавета I, последняя представительница династии Тюдоров, вступила на престол в возрасте 25 лет и полностью посвятила свою жизнь Англии. Фильм

рассказывает непростую историю выбора, перед которым оказалась

Елизавета. С одной стороны её поглотила судьба своей страны, чья свобода

находилась под угрозой Испании. С другой стороны, Елизавета увлечена авантюристом и путешественником Уолтером Рэли, чей образ жизни, убеждает

её в отрицательности её выбора и решении «выйти замуж за Англию». Мария — королева Шотландии (2013) Биографическая драма о вечной

сопернице Елизаветы I,

Марии Стюарт. С рождения Мария была королевой Шотландии, после замужества стала

королевой Франции и считалась претенденткой на английский престол. Она потеряла

три страны, долгое время провела в заточении и закончила свою жизнь на гильотине. Екатерина Великая (1996) Фильм является плодом совместной работы

Австрии и США, но рассказывает о русской императрице Екатерине Великой. Это фильм о немецкой принцессе, которая была заперта в браке по расчету, но показала себя как настоящий стратег и искусный политик. Совершив переворот в стране, в ходе которого погиб её муж император Петр III, Екатерина заняла престол и стала

императрицей. Леди (2011) История любви на фоне политической борьбы за демократию

в Бирме. Фильм-биография Аун Сан Су Чжи,

женщины, которая продолжила дело своего отца и не смотря на все трудности изменила

политической режим Бирмы и была удостоена Нобелевской премии мира, потеряв при этом своего мужа. Эвита (1996) Картина снята в необычном для политической биографии жанре мюзикла

с королевой поп-музыки Мадонной в главной роли. Это история Эвы Дуарте, жены президента

Аргентины Хуана Перона . Эва одна из самых неоднозначных и самых ярких фигур в истории страны. С одной стороны, Эва активно помогала беднейшим слоям

населения, щедро одаривая их деньгами, и смогла стать духовным лидером нации. С другой, как отмечают многие исследователи, она во многом поспособствовала своему

мужу в установлении диктаторского режима и тирании. Железная леди (2011) «Железная леди» — драма о премьер-министре Великобритании

Маргарет Тэтчер . Повествования ведется в наши дни, когда Маргарет, находясь уже в преклонном возрасте борется с деменцией и призраками прошлого в лице её умершего мужа. Во флэшбеках показывается политическая карьера Тэтчер, её кардинальная

смена имиджа, политические реформы и отставка в 1990 году.