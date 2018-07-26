Алена Водонаева посмотрела фильм ужасов на голливудском кладбище

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе, откуда делится фотографиями и своими размышлениями о жизни за границей. На днях 36-летняя знаменитость приобщилась к искусству, посмотрев кино на местном кладбище.

За жизнью телезвезды Алены Водонаевой следят миллионы пользователей сети. Среди них есть те, кто восхищается ее красотой и амбициями, а также те, кого злят ее хвастовство и критические высказывания. В частности, им очень не понравились ее слова о «жирных», которые едят фастфуд. Но недавний пост был более позитивным, хотя… смотря с какой стороны оценивать.

Звезда опубликовала фото, на котором запечатлена ночью на голливудском кладбище. Что она там делала? Вместе с сыном смотрела фильм ужасов, правда не до конца, поскольку атмосфера не способствовала длительному пребыванию: «На кладбище Hollywood forever. Каждую субботу здесь проходит просмотр какого-нибудь кино. Территория неживых превращается в массовое мероприятие, тусовку. С музыкой, инсталляциями, пикником, палатками с едой и выпивкой… В этот раз смотрели ужастик „Потерянные парни“… Билеты лучше покупайте заранее. В следующую субботу будут показывать „Пятницу“». Водонаева подчеркнула, что ей не нравится говорить о смерти, так как эту тему она считает крайне интимной. Сочетание трагичного и веселого она называет неправильным. Алена подчеркивает, что не хочет «доставлять дискомфорт на чужой территории», потому вскоре покинула общественное мероприятие: «Были мы недолго. Через 15 минут после начала картины уехали домой. Во-первых, это все-таки ужасы и Богдану рановато их смотреть. Во-вторых, было уже темно и мне реально было немного не по себе на кладбище в кромешной тьме. В третьих, у нас есть режим и мы придерживаемся его даже на отдыхе».

Подписчики делятся мнениями относительно ситуации: «На днях был фильм „День Святого Валентина“ на одном из известных каналов и там был такой момент: куча людей пришли смотреть фильм на кладбище». «Не вижу ничего страшного и предосудительного, посмотрела фильм и что с того?» «Ой, а мне неприятно было бы массовое скопление людей и все веселятся». «Странно, конечно, кинотеатров мало, что ли? Не понимаю я такого движения». «А я бы хотела там побывать, только на ужастик, а что-то жизненное увидеть, о любви вечной». Чтобы никто не думал, что сын Алены Водонаевой Богдан бездельничает на летних каникулах, она посвятила целый пост его времяпрепровождению. Селебрити подчеркнула, что и вне школьных стен мальчик постоянно занимается английским и много читает, ведь она хочет вырастить настоящего мужчину.