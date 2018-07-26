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Культовый кинооператор: Анатолию Мукасею — 80
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Культовый кинооператор: Анатолию Мукасею — 80 

Мир24 39 минут назад
Поздравления принимает Анатолий Мукасей. Сегодня российскому оператору, чьими глазами зрители видят культовые советские фильмы, исполнилось 80 лет, передает «МИР 24».
Народный артист России закончил ВГИК в 1961 году. Работал на Ленинградской студии кинохроники, затем попал на «Мосфильм». И сразу на картину Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Но всесоюзная слава к нему пришла после съемок телефильма «Большая перемена». Потом были «Чучело», «Гардемарины» и еще десятки картин. Работает в основном со своей женой — режиссером Светланой Дружининой.
«Светлана Сергеевна больше всего в жизни любит тепло, домашний уют и меня. У нас на съемочной площадке всегда красота и уют. Мы друг друга понимаем», — признался оператор.
В свои 80 Анатолий Мукасей останавливаться не собирается. Со своим сыном, тоже оператором, приступает к съемкам новых «Гардемаринов». Начнутся они уже этой осенью.
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