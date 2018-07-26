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Для показа фестивальных фильмов отменят прокатные удостоверения
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Для показа фестивальных фильмов отменят прокатные удостоверения 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Если тот или иной фильм будет запланирован в России к показу на кинофестивале с конкурсной программой, то для этого не потребуется получать прокатное удостоверение. Главное, чтобы общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, не превышала 10 дней. Ещё одно условие: показ должен состояться не позднее одного календарного года, следующего за тем, в течение которого фильм был создан.
Соответствующие изменения в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» Госдума уже приняла в двух чтениях, а 26 июля планирует рассмотреть в третьем.
Сейчас показ кинофильмов возможен только после получения прокатного удостоверения, а иначе прокатчики должны будут заплатить штраф.
В документе также уточняется понятие кинофестиваля: «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы».
Ежегодно в России при государственной поддержке проводится порядка 60 кинофестивалей, из которых большая часть — международные.
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