Для показа фестивальных фильмов отменят прокатные удостоверения

Если тот или иной фильм будет запланирован в России к показу на кинофестивале с конкурсной программой, то для этого не потребуется получать прокатное удостоверение. Главное, чтобы общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, не превышала 10 дней. Ещё одно условие: показ должен состояться не позднее одного календарного года, следующего за тем, в течение которого фильм был создан.

Соответствующие изменения в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» Госдума уже приняла в двух чтениях, а 26 июля планирует рассмотреть в третьем.

Сейчас показ кинофильмов возможен только после получения прокатного удостоверения, а иначе прокатчики должны будут заплатить штраф.

В документе также уточняется понятие кинофестиваля: «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы».

Ежегодно в России при государственной поддержке проводится порядка 60 кинофестивалей, из которых большая часть — международные.