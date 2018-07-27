Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который положит конец любительским кинофестивалям

Депутаты Госдумы 26 июля одобрили в третьем чтении давно вызывающий опасения у российских кинематографистов законопроект, по которому фильмы без прокатного удостоверения можно будет показывать исключительно на фестивалях с конкурсной программой и жюри. Независимые фестивали, а также и ретроспективы, интересные многим киноманам, останутся за бортом.

Текст законопроекта размещен на сайте

Госдумы. Изменения вносятся в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Авторы поправок вводят понятие «фестиваль»: ему соответствует «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов». Смотр должен быть организован в рамках конкурсной программы при участии жюри.

Сейчас фильмы без прокатного удостоверения можно показывать на любых кинофестивалях, включая независимые, а также на ретроспективах. Теперь последние однозначно не попадают в число мероприятий для легального показа фильмов, так как для однократной демонстрации прокатное удостоверение делать никто не будет. Независимые неконкурсные кинофестивали также оказались под угрозой, как и различные «недели кино».

Законопроект предполагает, что ежегодно утверждать перечень проводимых в России международных кинофестивалей будет министерство культуры . Продолжительность таких фестивалей не может превышать десять дней, а показ одного фильма может пройти не более двух раз.

Инициатива активно обсуждается в соцсетях многими работниками киноиндустрии и обычными любителями кино. «Прощай, мировая киноклассика, привет тебе от влюбленных в тебя россиян и вечный покой на одной шестой части суши — Чаплин и Годар, Бергман и Висконти, Рей и Куросава и иже с ними», — так прокомментировал в Facebook

перспективу по фестивалям куратор кинопрограмм в Государственной Третьяковской галерее Максим Павлов . «Одна надежда на СовФед и аппарат президента, но…» — посетовал он.

Поправки обсуждались еще в декабре 2017 года, когда впервые вызвали возмущение прокатчиков и организаторов фестивалей, напоминает журнал

"Сеанс". В частности, большой и подробный пост в Facebook

"Как можно собрать нормальную ретроспективу, если в нее можно будет отбирать только фильмы с прокатными удостоверениями? Это же убивает всю идею. Хорошая фестивальная ретроспектива — это уникальная возможность увидеть фильмы, которые невозможно посмотреть на большом экране по-другому. То есть у них нет местного прокатчика и прокатных удостоверений. Добывать такие фильмы — особое искусство фестивальных кураторов", — пояснял деятель кинематографии.

К третьему чтению из законопроекта убрали пункт о том, что показываемый без удостоверения фильм сам должен быть в конкурсной программе, а также исчезло положение о том, что без прокатного удостоверения можно показать фильм не старше года с момента создания — как отсчитывать момент «создания», законопроект не пояснял.

Тем не менее закон в новой редакции по-прежнему призван создать колпак, под которым будут находиться фестивали, и совершенно не учитывает формат киносмотра без конкурса, отмечает «Сеанс».