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Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца
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Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца 

Рамблер 1 час назад
Съёмки фильма «Солярис» дорого обошлись Андрею Тарковскому. Дело в том, что одну из главных ролей исполняли литовский артист Донатас Банионис. Банионис был актёром театральным и регулярно требовал от режиссёра, чтобы тот объяснял ему актёрскую задачу каждого эпизода, дотошно выспрашивал подробности о своём герое, просил разъяснить логику поступков и мотивацию. Но сам Тарковский видел съёмочный процесс иначе: он полагал, что раз уже пригласил актёра на роль, то тот должен ощущать в себе персонажа и делать то, что нужно режиссёру. В результате между Тарковским и Банионисом возникло непонимание. Режиссёр даже попросил ассистента оградить его от общения с артистом, но с самим Банионисом ни разу не поскандалил. После премьеры всем стало ясно, что фильм всё-таки удался. Сам Донатас Банионис высоко оценил и свою работу, и работу Тарковского и до конца жизни считал «Солярис» главным фильмом своей жизни. А вот Андрей Тарковский после этой картины лад себе слово больше с Банионисом не работать и сдержал его: в будущем совместных работ у них не было.
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