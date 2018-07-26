Киноляпы в прогремевших хитах

Редкий фильм обходится без киноляпов. Даже в картинах именитых режиссёров, над которыми работают сотни специалистов, случаются недочёты.

1. «Скорость», 1994. Когда полицейские Джек, которого играет Киану Ривз , догоняет автобус в первый раз, он разбивает стекло, но в ярде последующих сцен стекло целое. В некоторых эпизодах видна камера, закреплённая на автобусе, для съёмок острых моментов. А в начале фильма ноги спасённой из лифта женщины заменены на ноги манекена.

2. «Титаник», 1997. Вид носовой части палубы постоянно меняется, а вентиляционная труба перемещается с правой части на левую. Столкновение с айсбергом происходит ночью, но в одном из эпизодов в окна бьёт яркий свет. Колесо, с помощью которого понижают и повышают давление, крутят всё время в одну сторону.

3. «Леон», 1994. В одной сцене Матильда кладёт на парапет длинную сигарету, которую явно только что прикурили. В следующем кадре сигарета выкурена уже наполовину, но через секунду она снова длинная. После возвращения из магазина Матильда держит в правой руке пакет с покупками, в левой — ключи, но когда девочка оказывается руках спецназовца пакета у неё совсем нет, а ключи она держит уже правой рукой.