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Киноляпы в прогремевших хитах
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Киноляпы в прогремевших хитах 

Рамблер 1 час назад
Редкий фильм обходится без киноляпов. Даже в картинах именитых режиссёров, над которыми работают сотни специалистов, случаются недочёты.
1. «Скорость», 1994. Когда полицейские Джек, которого играет Киану Ривз, догоняет автобус в первый раз, он разбивает стекло, но в ярде последующих сцен стекло целое. В некоторых эпизодах видна камера, закреплённая на автобусе, для съёмок острых моментов. А в начале фильма ноги спасённой из лифта женщины заменены на ноги манекена.
2. «Титаник», 1997. Вид носовой части палубы постоянно меняется, а вентиляционная труба перемещается с правой части на левую. Столкновение с айсбергом происходит ночью, но в одном из эпизодов в окна бьёт яркий свет. Колесо, с помощью которого понижают и повышают давление, крутят всё время в одну сторону.
3. «Леон», 1994. В одной сцене Матильда кладёт на парапет длинную сигарету, которую явно только что прикурили. В следующем кадре сигарета выкурена уже наполовину, но через секунду она снова длинная. После возвращения из магазина Матильда держит в правой руке пакет с покупками, в левой — ключи, но когда девочка оказывается руках спецназовца пакета у неё совсем нет, а ключи она держит уже правой рукой.
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