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Гари Олдман снимется в триллере «Женщина в окне» вместе с Эми Адамс
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Гари Олдман снимется в триллере «Женщина в окне» вместе с Эми Адамс 

Fancy Journal 25 минут назад
Фото: Fancy Journal
Лауреат премии «Оскар» Гари Олдман («Темные времена») присоединится к двукратной обладательнице «Золотого глобуса» Эми Адамс («Под покровом ночи») и лауреатке «Оскара» Джулиане Мур («Все еще Элис») в предстоящем психологическом триллере «Женщина в окне».
Фильм основан на одноименном нью-йоркском бестселлере А. Дж. Финна. В центре сюжета –Анна Фокс, детский психолог, которая живет на окраине Нью-Йорка, постоянно выпивает, смотрит старые фильмы и наблюдает за соседями. Все меняется, когда Анна становится единственной свидетельницей шокирующего преступления в доме напротив.
Гари Олдман сыграет отца семьи, которая живет по соседству с Анной (Адамс). Снимать фильм будет режиссер «Темных времен» Джо Райт по сценарию Трэйси Леттс («Киллер Джо»). Продюсерами проекта выступят Скотт Рудин («Социальная сеть») и Эли Буш («Леди Бёрд»). На большие экраны «Женщина в окне» выйдет 4 октября 2019 года.
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