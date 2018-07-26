Гари Олдман снимется в триллере «Женщина в окне» вместе с Эми Адамс

Лауреат премии «Оскар» Гари Олдман («Темные времена») присоединится к двукратной обладательнице «Золотого глобуса» Эми Адамс («Под покровом ночи») и лауреатке «Оскара» Джулиане Мур («Все еще Элис») в предстоящем психологическом триллере «Женщина в окне».

Фильм основан на одноименном нью-йоркском бестселлере А. Дж. Финна. В центре сюжета –Анна Фокс, детский психолог, которая живет на окраине Нью-Йорка, постоянно выпивает, смотрит старые фильмы и наблюдает за соседями. Все меняется, когда Анна становится единственной свидетельницей шокирующего преступления в доме напротив.