В летнем лагере «Самбо-70» прошел необычный фотоконкурс

В центре спорта и образования «Самбо-70» в рамках программы городского детского отдыха «Московская смена» прошел конкурс фото-калейдоскоп «Стоп Кадр».

Вожатые детского лагеря «Самбо-70» не дают скучать своим подопечным, на этот раз ребятам предложили проявить свои творческие способности в фотоколлаже. Мальчишки и девчонки из каждого отряда вместе с режиссером Марией Николаевной Кобышевой саздавали коллажи по мотивам известных фильмов, превращаясь на фото в узнаваемых героев.

Об этом сообщается на официальном сайте «Самбо-70».