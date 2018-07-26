Ещё
В летнем лагере «Самбо-70» прошел необычный фотоконкурс
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В летнем лагере «Самбо-70» прошел необычный фотоконкурс 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В центре спорта и образования «Самбо-70» в рамках программы городского детского отдыха «Московская смена» прошел конкурс фото-калейдоскоп «Стоп Кадр».
Вожатые детского лагеря «Самбо-70» не дают скучать своим подопечным, на этот раз ребятам предложили проявить свои творческие способности в фотоколлаже. Мальчишки и девчонки из каждого отряда вместе с режиссером Марией Николаевной Кобышевой саздавали коллажи по мотивам известных фильмов, превращаясь на фото в узнаваемых героев.
Об этом сообщается на официальном сайте «Самбо-70».
Наш Теплый стан: последние новости
Участников фестиваля научили плести кружева и печь хлеб Проживающие пансионата № 31 побывали на ВДНХ Москвичи через портал «Активный гражданин» выберут темы для новых выставок в «Доме на Брестской»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца4
Киноляпы в прогремевших хитах
Самые яркие девушки фестивалей16
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение