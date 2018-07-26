Фильм москвички, снятый в Киргизии, удостоился международных наград

Недавно художественный фильм «Сулейман гора» Елизаветы Стишовой удостоился сразу четырех престижных кинонаград. На фестивале «Евразия» в Астане лента получила призы FIPRESCI (Международная федерация кинопрессы) и NETPAC (Сеть по продвижению азиатского кино), а на МКФ в Карловых Варах — гран-при в секции «К востоку от запада» и приз европейской кинокритики.

Всем миром

Фильм рассказывает о мужчине средних лет Карабасе, у которого две жены. Карабас грезит о наследнике. И когда его младшая жена забеременела, он решает бросить старшую — Жыпару. Та, в свою очередь, идет на хитрость: предъявляет мужу мальчика Улука из детдома и заявляет, что это их родной ребенок, когда-то потерянный по недоразумению. Теперь герои фильма живут вчетвером. При этом взрослые промышляют грабежом и шарлатанством, выдавая себя за целителей. Пережив череду драматических событий, все герои внутренне меняются, зачастую неожиданным образом. Действие фильма проходит в Оше, где и находится окутанная народными поверьями Сулейман гора.

— «Не судите…» — наверное, именно это мы хотели сказать фильмом. Он должен быть понятен любому, независимо от географии. Потому что он про нас, про человеческие отношения, — поясняет Елизавета Стишова. — Обращение к киргизским традициям — это не основа, а лишь часть фактуры произведения.

За плечами у молодого кинематографиста документальные и короткометражные фильмы. Кроме того, Елизавета выступила вторым режиссером на нашумевшей картине «Курманжан Датка». Несмотря на серьезный послужной список, «Сулейман гора» для нее — режиссерский дебют в полнометражном кино. И нельзя сказать, что дался он легко. Производство фильма было сложным: в нем участвовали Россия, Киргизия и Польша.

— Мы столкнулись в основном с финансовыми трудностями. От минкультуры России и Киргизии денег не получили. Но удалось добиться частных вливаний из обеих стран. В меньшей степени помогли поляки, — признается режиссер.

В итоге благодаря международной команде из девяти продюсеров во главе с Еленой Яцура фильм все-таки был снят.

Ходили к гадалкам

Актерский состав «Сулейман горы» тоже интернационален. Карабаса сыграл казахский артист Асет Имангалиев. Его соотечественнице Тургунай Эркинбековой досталась роль второй жены. Первую жену героя сыграла киргизская актриса Перизат Эрманбетова. Своим мастерством она буквально покорила Стишову.

— Перизат — фантастическая, мощная драматическая актриса. Я считаю, что ей должны давать много разных ролей, потому что она может все. Редко актеру можно доверить импровизацию, а Перизат — можно, — уверена режиссер. — Я вообще довольна всеми актерами, которые у меня снимались.

Интересно, что в одной из сцен задействовали двух практикующих гадалок. А до этого съемочная группа ходила к различным целительницам и прорицательницам, пытаясь понять, как они работают, чтобы в итоге получилось жизнеподобное кино.

— Мы платили гадалкам какие-то деньги, просили рассказать о нашей жизни и полечить нас, что они и делали. Это было очень увлекательно. Никого, правда, они не вылечили, — с улыбкой добавляет Стишова.

Мировая премьера «Сулейман горы» состоялась в конце прошлого года на кинофестивале в Торонто. С тех пор картина с успехом ездит по миру. Киргизский же зритель сможет оценить ее осенью этого года в Бишкеке и Оше.

Вторая родина москвички

В Киргизию коренную москвичку Елизавету Стишову занесло, можно сказать, случайно. В 2009 году она училась режиссуре в мастерской Владимира Меньшова и познакомилась с однокурсником из Азии. Им оказался председатель Союза кинематографистов КР Сыдык Шер-Нияз.

— Он тогда заканчивал высшие курсы режиссеров и сценаристов в мастерской Владимира Хотиненко . Мы вместе много работали и общались. Сыдык производил впечатление очень веселого человека. Меня заинтересовала его страна, — вспоминает Елизавета. — Я приехала и увидела, что Киргизия действительно необычна. Кроме того, тут восхитительная природа. Мне захотелось здесь снимать.

Восемь последующих лет для русского режиссера прошли весьма продуктивно. Вместе с командой студии «Айтыш фильм» она трудилась над документальными и художественными фильмами. Здесь же Елизавета сняла короткометражку «Чайка», посвященную проблеме русского языка в регионе.

— В киргизском кинематографе есть одна потрясающая вещь — это невероятная преданность кино. Здесь относятся к этому искусству как к чуду. И это врожденное человеческое качество, которое меня совершенно подкупает, — восхищается режиссер. — Киргизским кинематографистам искренне нравится делать свою работу, и это находит отклик в других людях.

Сегодня Елизавета Стишова уже не работает в Киргизии, но здесь у нее осталось много друзей. Однако с азиатской республикой, кроме дружбы, ее связывает и семейное прошлое. Оказалось, что родной брат ее бабушки был первым секретарем компартии Киргизской ССР в 30-х годах прошлого века.

Мнение

Гульбара Толомушова, киновед:

— Елизавета Стишова неравнодушна к киргизскому народу. Она вносит вклад в раскрытие драматических процессов, происходящих с людьми. В кинокартине «Сулейман гора» показана неприглядная жизнь наших соотечественников, которую мы, возможно, не увидели бы в фильме киргизского режиссера.

Думаю, идея снять «Сулейман гору» Елизавете пришла после «Курманжан датки». Там в финальной сцене казни гора была грандиозна и величественна. В новой картине Елизаветы гора тоже присутствует, но как бы своей неприглядной стороной. Так и герои — они неприглядны, без внутреннего света, без ориентира в жизни. Единственный светлый человек — мальчик Улук. Наблюдая за взрослыми, он приобретает негативный опыт, становится жестче. Этот фильм — предупреждение родителям о том, что каждый свой поступок нужно обдумывать, поскольку он неминуемо отразится на ребенке.

Мы должны понимать: здесь показаны проблемы нашего общества. Нам нужны ориентиры. В большинстве киргизских семей нет достойного образца для подражания. А государство не предлагает людям идеологии.