Первый взгляд: Натали Портман в образе астронавта

Натали Портман появилась на первом кадре драматического триллера «Бледная синяя точка».

Актриса сыграла астронавта, которая после продолжительной миссии в космосе возвращается к обычной жизни. На Земле она заводит роман со своим коллегой ( Джон Хэмм ). Женщина теряет рассудок, когда утрачивает связь со своей семьей и мужем ( Дэн Стивенс ), а ее любовник находит новую пассию (Зази Битц).

Ной Хоули («Фарго», «Легион») снимает фильм по сценарию Джона-Генри Баттеруорта («Грань будущего», «Форд против Феррари »).

Ожидается, что «Бледная синяя точка» выйдет в прокат в следующем году.

Repost #NataliePortman: In character as Lucy Cola. 📷: @HilwithoneL #sneakpeek pic.twitter.com/r9gICIEW5z

— Fox Searchlight (@foxsearchlight) 25 июля 2018 г.

Елизавета Бережная