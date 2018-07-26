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Первый взгляд: Натали Портман в образе астронавта
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Первый взгляд: Натали Портман в образе астронавта 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Натали Портман появилась на первом кадре драматического триллера «Бледная синяя точка».
Актриса сыграла астронавта, которая после продолжительной миссии в космосе возвращается к обычной жизни. На Земле она заводит роман со своим коллегой (Джон Хэмм). Женщина теряет рассудок, когда утрачивает связь со своей семьей и мужем (Дэн Стивенс), а ее любовник находит новую пассию (Зази Битц).
Ной Хоули («Фарго», «Легион») снимает фильм по сценарию Джона-Генри Баттеруорта («Грань будущего», «Форд против Феррари»).
Ожидается, что «Бледная синяя точка» выйдет в прокат в следующем году.
Repost #NataliePortman: In character as Lucy Cola. 📷: @HilwithoneL #sneakpeek pic.twitter.com/r9gICIEW5z
— Fox Searchlight (@foxsearchlight) 25 июля 2018 г.
Елизавета Бережная
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