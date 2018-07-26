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Алексей Герман-младший представил фильм «Довлатов» в Нижнем Новгороде
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Алексей Герман-младший представил фильм «Довлатов» в Нижнем Новгороде 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Режиссер Алексей Герман-младший представил свой фильм «Довлатов», который был показан в нижегородском кинотеатре «Орленок» в рамках кинофестиваля «Горький fest» 25 июля. В зале был аншлаг: зрители занимали места задолго до начала сеанса, и опоздавшим пришлось стоять в проходах. По словам организаторов, такого на фестивале еще не было.
Сам Алексей Герман-младший, выступая с приветственным словом, также отметил большое количество желающий посмотреть фильм о жизни известного писателя. «У фильма странная судьба. Мы долго разговаривали с семьей Сергея Довлатова, и наконец-то сняли эту картину. Кому-то она нравится, кому-то нет, люди спорят, но это не имеет никакого значения. На самом деле это дань памяти замечательным людям», — сказал режиссер.
Впервые картина была представлена на Берлинском кинофестивале в феврале 2018 года. Кроме того, после выхода фильма во всех книжных магазинах Санкт-Петербурга с полок исчезли издания Довлатова. По словам создателей картины, это свидетельствует о том, что диалог со зрителем состоялся.
Напомним, режиссер Николай Досталь встретился с нижегородскими зрителями в рамках фестиваля «Горький fest» 24 июля.
Фото: Надежда Кей
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