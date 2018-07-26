Что смотреть в кино на этой неделе

Хоррор, драма о взрослении и киноверсия нашумевшего спектакля. Премьеры недели и спецпоказы — в подборке mos.ru

Сегодня в российский прокат выходит фильм «Жаркие летние ночи», в котором юный красавец Тимоти Шаламе валяется на пляже и играет с законом, а также хоррор «Обитатели» о близнецах, заточенных в страшном старом доме с привидениями, и трилогия «Свидетели», посвященная трагедии холокоста. А в субботу в «Юности» покажут спектакль «Гамлет: Камбербэтч» — видео радикальной версии шекспировской драмы, созданной театром «Барбикан».

«Гамлет: Камбербэтч»

Спектакль «Гамлет: Камбербэтч» (Великобритания, 2015) в постановке Линдси Тернер прогремел на сцене театра «Барбикан» в 2015 году. Бенедикт Камбербэтч , исполнивший в нем заглавную роль, снискал славу лучшего Гамлета XXI века. Благодаря проекту National Theatre Live новую вариацию шекспировской трагедии могут увидеть зрители по всему миру.

В версии Линдси Тернер Гамлет не растерянный сомневающийся интеллигент, а человек, сознательно вступивший на путь насилия. Многозначительным представлениям с бродячими артистами он предпочитает игры с гигантскими оловянными солдатиками. Дворцовые интриги мучают принца датского в эффектных декорациях — в начале прогнивший Эльсинор снизу доверху украшен мрачными цветочными гирляндами, а к финалу сцену накрывает черный снег ядерной зимы. Некоторые критики даже ругали Тернер за «голливудскую постановочность».

Вместе со звездой «Шерлока» на сцену выходят Киран Хайндс (Клавдий) и Карл Джонсон (тень отца Гамлета и могильщик). Офелию играет валлийская актриса Шан Брук, которая сыграла в «Шерлоке» роль Эвр Холмс.

Киноверсию одного из самых нашумевших спектаклей последнего времени можно увидеть в «Юности» 28 июля в 20:00.

«Жаркие летние ночи»

Восходящая кинозвезда Тимоти Шаламе («Интерстеллар», «Леди Бёрд», «Зови меня своим именем») играет неказистого подростка Дэниэла, который приезжает на лето к тете. Каникулы оборачиваются не скукой в доме родственников, а сплошным калейдоскопом удовольствий и рискованных забав: пляжи, вечеринки, первая любовь, дружба с главным бунтарем города и участие в очень опасном бизнесе. Драма о взрослении разворачивается в красочных декорациях полуострова Кейп-Код — популярнейшего туристического местечка в штате Массачусетс.

Фильм был снят еще до премьеры драмы Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем», за роль в котором 22-летний Шаламе был номинирован на «Оскар». Его партнерами по «Жарким летним ночам» (США, 2017) стали актеры Майка Монро и Алекс Роу . Собрал их на съемочной площадке режиссер-дебютант Элайджа Байнум.

«Обитатели»

Ирландия, 1920 год. На краю небольшого городка в огромном мрачном доме, требующем основательного ремонта, живут брат и сестра Рэйчел и Эдвард, выглядящие как идеальные герои готического романа — красивые, бледные и тревожные. Приводить в порядок свое жилище они не спешат, ведь по ночам оно заполняется настоящими хозяевами — жуткими чудовищами, выползающими из заполненного водой подвала и устанавливающими свои порядки.

От разрушения дом удерживают три правила: близнецы должны ложиться спать до полуночи, не принимать гостей и никуда не уезжать. Заведенный порядок нарушается с появлением по соседству ветерана Первой мировой Шона. Влюбленная Рэйчел восстает против злобного полтергейста.

Премьера «Обитателей» (Ирландия, 2017) прошла на Международном кинофестивале в Торонто. Это дебют в полнометражном кино режиссера Брайана О’Мэлли. До «Обитателей» он снял только одну короткометражную картину.

«Свидетели»

Режиссер Константин Фам закончил свой масштабный проект о холокосте «Свидетели» (Россия, Беларусь, Чехия, Франция, Польша, Израиль, 2018), состоящий из трех короткометражных фильмов. «Туфельки» (2012), «Брут» (2016) и «Скрипка» (2017), ранее демонстрировавшиеся исключительно на кинофестивалях, теперь можно посмотреть вместе.

Новеллы по-своему рассказывают о главной трагедии ХХ века, главные герои здесь — безмолвные свидетели. В первой части пара женских туфель проходит путь от обувного магазина до концлагеря Освенцим, во второй — овчарка по имени Брут превращается из любимого питомца в лагерного пса-убийцу. Героиня третьей части — скрипка, появившаяся в начале прошлого века в нюрнбергской мастерской, прошедшая войну и много позже сыгравшая у Стены Плача. «Скрипка» стала первым фильмом в истории, который разрешили снимать у иерусалимской святыни.

Фильм идет во всех кинотеатрах сети «Москино». Специальный показ ленты и встреча с режиссером пройдут в «Звезде» 27 июля в 19:30.