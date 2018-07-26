Гэри Олдман сыграет отца странного семейства 

Гэри Олдман присоединился к и без того звездному составу экранизации бестселлера А. Дж. Финн «Женщина в окне» от режиссера Джо Райта.
Главная роль в остросюжетном детективе досталась Эми Адамс, она изобразит детского психолога. После личной трагедии она замыкается в себе, месяцами не выходит из дома, смешивает лекарства с алкоголем и шпионит за соседями.
Однажды она становится свидетельницей ужасного преступления, произошедшего в семье, живущей напротив. Но никто, включая полицию, не верит женщине. И она сама начинает сомневаться, не привиделось ли ей убийство.
Гэри Олдман перевоплотится в главу таинственного семейства Расселл, соседей главной героини. Его жену сыграет Джулианна Мур.
Добавим, что актер уже снимался у Джо Райта в биографической драме «Темные времена», роль в этом фильме принесла Олдману долгожданный «Оскар».
Елизавета Бережная