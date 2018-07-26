Деревянко взбудоражил фанатов обтягивающим комбинезоном

Актер Павел Деревянко опубликовал кадр со съемок фильма, в котором он работает в специальном костюме.

На фото актер предстал в сером комбинезоне, который используют для дальнейшей отрисовки 3D-моделей на человеке. Деревянко стоит на песке с посохом и мечом. Актер отметил, что снимается в сказочном кино, а сам он играет сказочного персонажа.

Поскольку грим будут накладывать артисту в процессе отрисовки кадров, сейчас трудно догадаться, кого будет играть Павел на самом деле.

Поклонники заметили, что облегающий костюм очень идет актеру, старающемуся держать себя в спортивной форме. Некоторые девушки были восхищены «выдающимися» частями тела актера и заметили, что он прекрасно выглядит. Некоторые читатели предположили, что Деревянко будет играть богатыря или чудовище, а мышцы и грим ему пририсуют позже.