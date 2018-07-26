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Деревянко взбудоражил фанатов обтягивающим комбинезоном
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Деревянко взбудоражил фанатов обтягивающим комбинезоном 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Актер Павел Деревянко опубликовал кадр со съемок фильма, в котором он работает в специальном костюме.
На фото актер предстал в сером комбинезоне, который используют для дальнейшей отрисовки 3D-моделей на человеке. Деревянко стоит на песке с посохом и мечом. Актер отметил, что снимается в сказочном кино, а сам он играет сказочного персонажа.
Поскольку грим будут накладывать артисту в процессе отрисовки кадров, сейчас трудно догадаться, кого будет играть Павел на самом деле.
Поклонники заметили, что облегающий костюм очень идет актеру, старающемуся держать себя в спортивной форме. Некоторые девушки были восхищены «выдающимися» частями тела актера и заметили, что он прекрасно выглядит. Некоторые читатели предположили, что Деревянко будет играть богатыря или чудовище, а мышцы и грим ему пририсуют позже.
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