FOX и Райан Рейнольдс перезапустят фильм «Один дома» с R рейтингом

Студия FOX снимет новую версию одного из самых популярных фильмов «Один дома». Продюсером и исполнителем главной роли станет звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс . Снимать картину будет Августина Фриззелл по сценарию Кевина Берроуза и Мэтта Майдера.

Это будет комедия с R рейтингом под названием «Stoned alone» («Один под кайфом»). Фильм расскажет про взрослого парня-неудачника, который опоздал на самолет в Рождество. Оставшись один дома, он заглушает грусть наркотическими средствами, после чего у него начинается приступ паранойи и кажется, что в дом проникли грабители. А дальше события развиваются уже по известному сценарию.

Напомним, что оригинальный фильм «Один дома» с Маколеем Калкином вышел в 1990 году и собрал 896 миллионов долларов в переводе на наши дни.