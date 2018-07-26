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FOX и Райан Рейнольдс перезапустят фильм «Один дома» с R рейтингом
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FOX и Райан Рейнольдс перезапустят фильм «Один дома» с R рейтингом 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Студия FOX снимет новую версию одного из самых популярных фильмов «Один дома». Продюсером и исполнителем главной роли станет звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс. Снимать картину будет Августина Фриззелл по сценарию Кевина Берроуза и Мэтта Майдера.
Это будет комедия с R рейтингом под названием «Stoned alone» («Один под кайфом»). Фильм расскажет про взрослого парня-неудачника, который опоздал на самолет в Рождество. Оставшись один дома, он заглушает грусть наркотическими средствами, после чего у него начинается приступ паранойи и кажется, что в дом проникли грабители. А дальше события развиваются уже по известному сценарию.
Напомним, что оригинальный фильм «Один дома» с Маколеем Калкином вышел в 1990 году и собрал 896 миллионов долларов в переводе на наши дни.
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