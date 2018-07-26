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Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» про наркомана
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Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» про наркомана 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Актер Райан Рейнольдс спродюсирует и, возможно, сыграет в фильме Stoned Alone («Торчит дома») по мотивам комедии «Один дома». Лента будет посвящена лузеру-наркоману, которому кажется, что кто-то вломился к нему в дом, пишет Collider.
Главный герой Stoned Alone выращивает дома коноплю. Он опаздывает на самолет, на котором должен был отправиться в отпуск в горы, и решает употребить наркотики. У него начинается паранойя и герою кажется, что кто-то вломился к нему домой, после чего его опасения оказываются правдой. Будучи в состоянии сильного наркотического опьянения, герой пытается помешать ворам и защитить свое жилище наподобие того, как это делал персонаж Маколея Калкина в «Один дома».
Режиссером картины выступит Августин Фриззелл, снявшая драму «Никогда не возвращайтесь». Дата выхода фильма пока неизвестна.
Канадский актер Райан Рейнольдс известен по роли Дэдпула в одноименной дилогии по комиксам Marvel. В декабре 2017-го сообщалось, что актер сыграет легендарного покемона Пикачу в фильме «Детектив Пикачу».
Первый фильм серии «Один дома» вышел в прокат в 1990 году. Два года спустя на экраны выпустили сиквел «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Главную роль в этих картинах сыграл Маколей Калкин.
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Комментарии  Ещё 11 источников 
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