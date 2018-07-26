«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера

В Интернете появился новый трейлер к военно-приключенческой экшн-драме Алексея Сидорова «Т-34». События фильма разворачиваются на фоне крупных сражений Великой Отечественной войны. В центре сюжета противостояние двух танкистов — вчерашнего курсанта Ивушкина (его роль исполняет Александр Петров ) и немецкого аса Ягера (его играет Винценц Кифер ).

На легендарной «тридцатьчетверке» Ивушкин бросает вызов немецкому асу и его «пантерам».

"Т-34" — это крутое и честное кино с сумасшедшей энергией. В нем есть правильный такой юмор, и есть надежда, но главное — в нем много любви. К девушке, к друзьям, к маме, к Родине. Эта история о прошлом рассказана суперсовременно, с большим количеством интересных деталей. За это особенное спасибо нашему режиссеру Алексею Сидорову", — поделился актер Александр Петров.

"Мой герой — танкист Ивушкин. На фронте он попадает из огня да в полымя, справиться с боевым заданием ему помогают смекалка, сила духа и отвага. Он сильная, цельная личность, а еще в нем есть пацанство и, как нормальный парень, он не будет уступать ни в драке, ни в битве. Наша история сталкивает его с достойным противником — немецким офицером Ягером. Для меня эта картина, в первую очередь, о людях. О героях, о силе характера", — рассказал актер.

Фильм выходит на экраны 27 декабря 2018 года.