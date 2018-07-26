Сами не верим, но лето заканчивается. Что смотреть в кино в августе? 

Лето подходит к концу, но зато все ближе премьеры августа. На экраны выходят шпионская комедия с Милой Кунис, третий «Гоголь» и многое другое. Подробности в нашей традиционной подборке.
«Опасная игра Слоун» (2 августа)
Режиссер: Джон Мэдден (69)
В ролях: Джессика Честейн (41), Аарон Хейл (24)
В 2017 году мы любовались на Джессику Честейн в фильме «Большая игра» (о владелице закрытого игорного клуба), а теперь на экраны выходит еще один драматический триллер — «Опасная игра Слоун», на этот раз об играх политических. Фильм обещают напряженный, любителям интриг и загадок точно понравится.
https://www.youtube.com/watch?v=BLon5g6Pixk
«Кристофер Робин» (2 августа)
Режиссер: Марк Фостер (48)
В ролях: Хейли Этвелл (36), Юэн МакГрегор (47)
Это история повзрослевшего Кристофера Робина, который вновь встречает Винни-Пуха и его друзей. Кстати, это уже второй фильм за последний год, посвященный нашему любимому медвежонку (в 2017-м в прокат вышел «Прощай, Кристофер Робин»).
https://www.youtube.com/watch?v=gtsYYdu2-Rc «Мег: Монстр глубины» (9 августа)
Режиссер: Джон Тертелтауб (54)
В ролях: Руби Роуз (32), Джейсон Стэтхем (50)
На воду и то, как красавчик Джейсон Стэтхем спасает мир, можно смотреть бесконечно. Этот фильм — два в одном, Стэтхему предстоит победить первобытное чудовище — огромную акулу.
https://www.youtube.com/watch?v=uaDBrXMrvy4
«Шпион, который меня кинул» (9 августа)
Режиссер: Сузанна Фогель
В ролях: Мила Кунис (34), Кейт МакКиннон (34), Джастин Теру (46)
А если к «зубастым» фильмам ты не готов, то обязательно сходи на новую комедию с Милой Кунис и Кейт МакКиннон. Актрисы играют дух подруг, которых бывший бойфренд героини Кунис втянул в опасные шпионские разборки. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» 93%.
https://www.youtube.com/watch?v=8-MB5vMbfRg
«Mamma Mia! 2» (16 августа)
Режиссер: Ол Паркер (49)
В ролях: Лили Джеймс (29), Мэрил Стрип (69), Пирс Броснан (65)
Первая часть вышла в 2008-м, аж 10 лет назад! И вот, мы дождались продолжения. События снова разворачиваются на прекрасном греческом острове, где мы встретим Аманду Сэйфрид (32), Шер (72) и других. И конечно, будет много музыки!
https://www.youtube.com/watch?v=1lYzyIdUjbQ
«Слендермен» (23 августа)
Режиссер: Сильвен Уайт (46)
В ролях: Джои Кинг (18), Жасмин Сабино (23)
А еще в августе выходит по-настоящему страшный ужастик, посвященный популярной американской страшилке. Слендермен — это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица. Он пугает детей, а потом они бесследно исчезают.
https://www.youtube.com/watch?v=GvfWDeSCulE
«Гоголь. Страшная месть» (30 августа)
Режиссер: Егор Баранов (29)
В ролях: Александр Петров (29), Таисия Вилкова (21), Юлия Франц (29)
Заключительная часть трилогии о Гоголе (в главной роли Александр Петров). Мы наконец узнаем, чем закончится расследование мистических убийств. Кто же этот таинственный беспощадный всадник?
https://www.youtube.com/watch?v=8SwTh1jISMg
«Как женить холостяка» (30 августа)
Режиссер: Виктор Левин (57)
В ролях: Киану Ривз (53), Вайнона Райдер (46)
Мы будем рады увидеть Киану Ривза не в роли беспощадного наемника Джона Уика, а в романтической мелодраме (так еще и вместе с Вайноной Райдер). Актеры играют гостей на свадьбе, которые невероятно друг друга раздражают.
https://www.youtube.com/watch?v=J9BVmh8h86I
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sami-ne-verim-no-leto-zakanchivaetsya-chto-smotret-v-kino-v-avguste/