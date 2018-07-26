Сами не верим, но лето заканчивается. Что смотреть в кино в августе?

Лето подходит к концу, но зато все ближе премьеры августа. На экраны выходят шпионская комедия с Милой Кунис , третий «Гоголь» и многое другое. Подробности в нашей традиционной подборке.

«Опасная игра Слоун» (2 августа)

В 2017 году мы любовались на Джессику Честейн в фильме «Большая игра» (о владелице закрытого игорного клуба), а теперь на экраны выходит еще один драматический триллер — «Опасная игра Слоун», на этот раз об играх политических. Фильм обещают напряженный, любителям интриг и загадок точно понравится.

https://www.youtube.com/watch?v=BLon5g6Pixk

В ролях: Хейли Этвелл (36), Юэн МакГрегор (47)

Это история повзрослевшего Кристофера Робина, который вновь встречает Винни-Пуха и его друзей. Кстати, это уже второй фильм за последний год, посвященный нашему любимому медвежонку (в 2017-м в прокат вышел «Прощай, Кристофер Робин»).

https://www.youtube.com/watch?v=gtsYYdu2-Rc «Мег: Монстр глубины» (9 августа)

В ролях: Руби Роуз (32), Джейсон Стэтхем (50)

На воду и то, как красавчик Джейсон Стэтхем спасает мир, можно смотреть бесконечно. Этот фильм — два в одном, Стэтхему предстоит победить первобытное чудовище — огромную акулу.

https://www.youtube.com/watch?v=uaDBrXMrvy4

«Шпион, который меня кинул» (9 августа)

Режиссер: Сузанна Фогель

А если к «зубастым» фильмам ты не готов, то обязательно сходи на новую комедию с Милой Кунис и Кейт МакКиннон. Актрисы играют дух подруг, которых бывший бойфренд героини Кунис втянул в опасные шпионские разборки. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» 93%.

https://www.youtube.com/watch?v=8-MB5vMbfRg

«Mamma Mia! 2» (16 августа)

Первая часть вышла в 2008-м, аж 10 лет назад! И вот, мы дождались продолжения. События снова разворачиваются на прекрасном греческом острове, где мы встретим Аманду Сэйфрид (32), Шер (72) и других. И конечно, будет много музыки!

https://www.youtube.com/watch?v=1lYzyIdUjbQ

«Слендермен» (23 августа)

А еще в августе выходит по-настоящему страшный ужастик, посвященный популярной американской страшилке. Слендермен — это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица. Он пугает детей, а потом они бесследно исчезают.

https://www.youtube.com/watch?v=GvfWDeSCulE

«Гоголь. Страшная месть» (30 августа)

Заключительная часть трилогии о Гоголе (в главной роли Александр Петров). Мы наконец узнаем, чем закончится расследование мистических убийств. Кто же этот таинственный беспощадный всадник?

https://www.youtube.com/watch?v=8SwTh1jISMg

«Как женить холостяка» (30 августа)

Мы будем рады увидеть Киану Ривза не в роли беспощадного наемника Джона Уика, а в романтической мелодраме (так еще и вместе с Вайноной Райдер ). Актеры играют гостей на свадьбе, которые невероятно друг друга раздражают.

https://www.youtube.com/watch?v=J9BVmh8h86I

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sami-ne-verim-no-leto-zakanchivaetsya-chto-smotret-v-kino-v-avguste/