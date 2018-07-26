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«Космическую одиссея» Кубрика покажут в российских IMAX-кинотеатрах летом
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«Космическую одиссея» Кубрика покажут в российских IMAX-кинотеатрах летом 

Мир фантастики 40 минут назад
Фото: kino-teatr.ru
По случаю пятидесятилетия культового научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» студия Warner Bros. решила выпустить фильм в российский прокат. Легендарное кино можно будет посмотреть с 30 августа исключительно в залах IMAX.
Ранее в этом году компания представила 70-миллиметровую неотреставрированную копию картины во время Каннского фестиваля, а в мае её показали в некоторых американских кинотеатрах. Эта копия была отпечатана с новых исходных материалов, сделанных с оригинального негатива. Примечательно, что на фестивале фильм представил Кристофер Нолан — большой поклонник Кубрика, участвовавший в работе над перевыпуском фильма. И это далеко не всё: осенью этого года студия выпустит картину в разрешении 4К с HDR.
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