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Он в твоей голове: Новый трейлер хоррора «Слендермен»
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Он в твоей голове: Новый трейлер хоррора «Слендермен» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Вышел второй дублированный трейлер фильма ужасов Сильвена Уайта «Слендермен».
Три девушки пытаются разыскать свою бесследно пропавшую подругу Кэти. Из ее компьютера они узнают, что Кэти интересовалась легендой о Слендермене, тонком человеке в похоронном костюме.
Девочки решают разыскать его и выполняют для этого определенные действия, но последствия будут ужасными. Слендермен проникнет к ним в голову, сведет с ума и не успокоится, пока не заберет в свой темный мир.
В российский прокат хоррор выйдет уже 16 августа.
Елизавета Бережная
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