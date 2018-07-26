Он в твоей голове: Новый трейлер хоррора «Слендермен» 

Вышел второй дублированный трейлер фильма ужасов Сильвена Уайта «Слендермен».
Три девушки пытаются разыскать свою бесследно пропавшую подругу Кэти. Из ее компьютера они узнают, что Кэти интересовалась легендой о Слендермене, тонком человеке в похоронном костюме.
Девочки решают разыскать его и выполняют для этого определенные действия, но последствия будут ужасными. Слендермен проникнет к ним в голову, сведет с ума и не успокоится, пока не заберет в свой темный мир.
В российский прокат хоррор выйдет уже 16 августа.
Елизавета Бережная