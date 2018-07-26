Госдума приняла закон о показе фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения

МОСКВА, 26 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым дается определение кинофестиваля, а также предлагается разрешить показ фильма в рамках конкурса на международных фестивалях, проходящих в России, без прокатного удостоверения.

Законом вводится понятие «кинофестиваль», под которым подразумевается «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов», в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри.

Устанавливается, что в случае показа фильма на кинофестивале, который проходит на территории РФ и включает в себя конкурсную программу, «прокатное удостоверение не будет требоваться». При этом уточняется, что общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней «при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более двух раз».

Закон вступит в силу в по истечении трех месяцев после его официального опубликования.