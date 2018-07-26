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Госдума приняла закон о показе фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения
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Госдума приняла закон о показе фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым дается определение кинофестиваля, а также предлагается разрешить показ фильма в рамках конкурса на международных фестивалях, проходящих в России, без прокатного удостоверения.
Законом вводится понятие «кинофестиваль», под которым подразумевается «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов», в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри.
Устанавливается, что в случае показа фильма на кинофестивале, который проходит на территории РФ и включает в себя конкурсную программу, «прокатное удостоверение не будет требоваться». При этом уточняется, что общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней «при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более двух раз».
Закон вступит в силу в по истечении трех месяцев после его официального опубликования.
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