Netflix снимет сериал по комиксам «Ключи Локков»

Netflix официально заказал производство сериала по мотивам серии комиксов Джо Хилла «Ключи Локков». Первый сезон будет состоять из 10 часовых эпизодов. Ранее сериал должен был снимать сервис Hulu; Netflix значительно переработает проект.

Шоураннерами сериала выступят Мередит Аверилл (сериал «Хорошая жена») и Карлтон Кьюз (сериалы «Остаться в живых», «Штамм», «Колония»). Исполнительным продюсером назначен Арон Эли Колейт (сериал «Герои») — он же напишет сценарий для пилотного эпизода вместе с автором комиксов Джо Хиллом. Кто станет режиссёрами, пока не объявлено. Также неизвестно, когда состоится премьера.