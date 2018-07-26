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Netflix снимет сериал по комиксам «Ключи Локков»
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Netflix снимет сериал по комиксам «Ключи Локков» 

Мир фантастики 1 час назад
Фото: Мир фантастики
Netflix официально заказал производство сериала по мотивам серии комиксов Джо Хилла «Ключи Локков». Первый сезон будет состоять из 10 часовых эпизодов. Ранее сериал должен был снимать сервис Hulu; Netflix значительно переработает проект.
Шоураннерами сериала выступят Мередит Аверилл (сериал «Хорошая жена») и Карлтон Кьюз (сериалы «Остаться в живых», «Штамм», «Колония»). Исполнительным продюсером назначен Арон Эли Колейт (сериал «Герои») — он же напишет сценарий для пилотного эпизода вместе с автором комиксов Джо Хиллом. Кто станет режиссёрами, пока не объявлено. Также неизвестно, когда состоится премьера.
«Ключи Локков» — серия комиксов в жанре ужасов, напоминающая по духу произведения Кинга: неприметные обыватели сталкиваются с паранормальными явлениями, переживают личные драмы и проходят преображение. От сравнения трудно удержаться ещё и потому, что Джо Хилл, сценарист комикса, — сын Стивена Кинга..
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