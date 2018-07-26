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«Столько лоска!»: Хелена Бонем Картер покорила стилем на съёмках сериала «Корона»
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«Столько лоска!»: Хелена Бонем Картер покорила стилем на съёмках сериала «Корона» 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Самая непредсказуемая актриса современного Голливуда Хелена Бонем Картер вновь попала на страницы светских хроник благодаря своему образу. Впрочем, на этот раз вместо привычных осуждений в адрес знаменитости, поклонники выразили свое восхищение ее элегантным обликом.
На экраны вскоре выйдет новый сезон телевизионного сериала «Корона», в котором бывшая жена культового режиссера Тима Бёртона Хелена Бонем Картер предстанет в образе принцессы Маргарет — сестры британской королевы Елизаветы II. Первые кадры с актрисой в новом амплуа уже появился в социальных сетях. Хелена предстала в очаровательном красном платье с крупным цветочным принтом и высоких белоснежных перчатках. Волосы 52-летней актрисы были уложены в высокую аккуратную прическу по моде тех лет. А изящным дополнением к облику стало жемчужное колье и идеально подобранные к нему серьги.
«Бесподобная! Она очень крутая актриса!» «Это та сумасшедшая из Гарри Поттера? Так тут она шикарно выглядит!» «Это ж надо! Она хороша в любой роли!» «Подумала сначала, что это Пенелопа Круз! Сама на себя тут не похожа… Столько лоска» «Невероятная женщина! Отлично выглядит… Истинная принцесса», — восхищенно писали в сети.
Отметим, что в первом и втором сезонах теленовеллы «Корона» роль Маргарет исполняла Ванесса Кирби. За нее артистка даже получила премию BAFTA. Почему произошла замена актрисы в третьем сезоне, пока не разглашается. Продолжение «Короны» выйдет на экраны в 2019 году. Действие развернется во второй половине 60-х — начале 70-х годов. Создатели обещают не обделить вниманием и главные сенсации того времени — группу The Beatles и победу сборной Англии на чемпионате мира по футболу 1966 года.
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