«Столько лоска!»: Хелена Бонем Картер покорила стилем на съёмках сериала «Корона» 

Самая непредсказуемая актриса современного Голливуда Хелена Бонем Картер вновь попала на страницы светских хроник благодаря своему образу. Впрочем, на этот раз вместо привычных осуждений в адрес знаменитости, поклонники выразили свое восхищение ее элегантным обликом.
На экраны вскоре выйдет новый сезон телевизионного сериала «Корона», в котором бывшая жена культового режиссера Тима Бёртона Хелена Бонем Картер предстанет в образе принцессы Маргарет — сестры британской королевы Елизаветы II. Первые кадры с актрисой в новом амплуа уже появился в социальных сетях. Хелена предстала в очаровательном красном платье с крупным цветочным принтом и высоких белоснежных перчатках. Волосы 52-летней актрисы были уложены в высокую аккуратную прическу по моде тех лет. А изящным дополнением к облику стало жемчужное колье и идеально подобранные к нему серьги.
«Бесподобная! Она очень крутая актриса!» «Это та сумасшедшая из Гарри Поттера? Так тут она шикарно выглядит!» «Это ж надо! Она хороша в любой роли!» «Подумала сначала, что это Пенелопа Круз! Сама на себя тут не похожа… Столько лоска» «Невероятная женщина! Отлично выглядит… Истинная принцесса», — восхищенно писали в сети.
Отметим, что в первом и втором сезонах теленовеллы «Корона» роль Маргарет исполняла Ванесса Кирби. За нее артистка даже получила премию BAFTA. Почему произошла замена актрисы в третьем сезоне, пока не разглашается. Продолжение «Короны» выйдет на экраны в 2019 году. Действие развернется во второй половине 60-х — начале 70-х годов. Создатели обещают не обделить вниманием и главные сенсации того времени — группу The Beatles и победу сборной Англии на чемпионате мира по футболу 1966 года.